﻿﻿﻿﻿﻿

London Eye украсят к Хануке

London Eye украсят к Хануке
Фото commons.wikimedia.org

Колесо обозрения станет менорой 

Одну из самых знаковых достопримечательностей британской столицы, «Лондонский глаз», превратят к иудейскому празднику в гигантский ритуальный светильник. Об этом пишет Jewish News. Редакция издания и Jewish Leadership Council (JLC) работали совместно с владельцами London Eye, чтобы организовать иллюминацию. 

Ханукальный девятисвечник загорится 5 декабря, в заключительный день праздничного восьмидневного периода. Огни на колесе обозрения, которое ежегодно посещает более 3 млн человек, зажгутся одновременно с традиционной гигантской менорой на Трафальгарской площади. Клаудиа Мендоса и Мишель Джейнс, сопредседатели JLC, заявили: «Мы надеемся, что зажигание меноры на London Eye по случаю Хануки станет регулярным. Оно ознаменует богатство культурного разнообразия Великобритании».

Соиздатели Jewish News Ричард Феррер и Джастин Коэн добавили: «Британия – это гостеприимный дом для многих религий и культур. Наш проект, несомненно, будет одним из самых заметных празднований Хануки в мире. Огромная благодарность владельцам «Лондонского глаза» и JLC за то, что они претворили наш замысел в жизнь и залили столицу столь необходимым светом во время такой густой тьмы». На сайте Jewish News проходит конкурс. Читателям предлагается прислать в редакцию фотографии того, как они зажигают ханукальные свечи. Призом станет билет на посещение London Eye. 

Возжигание ханукальной меноры – главный обряд праздника. Он символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над окружающей тьмой. Светильники напоминают о чуде, которое произошло во времена восстания и победы Маккавеев над греками: единственного кувшина с освященным маслом, найденного в оскверненном Храме, хватило на восемь дней горения меноры. 

profile-sample2
Ученики с 7-го класса обязаны носить маски
29-11-2021
profile-sample2
Сносить дома вредно для экологии
29-11-2021
profile-sample2
Кого из королей спасли бы антибиотики?
29-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.