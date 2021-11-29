London Eye украсят к Хануке

Колесо обозрения станет менорой

Одну из самых знаковых достопримечательностей британской столицы, «Лондонский глаз», превратят к иудейскому празднику в гигантский ритуальный светильник. Об этом пишет Jewish News. Редакция издания и Jewish Leadership Council (JLC) работали совместно с владельцами London Eye, чтобы организовать иллюминацию.

Ханукальный девятисвечник загорится 5 декабря, в заключительный день праздничного восьмидневного периода. Огни на колесе обозрения, которое ежегодно посещает более 3 млн человек, зажгутся одновременно с традиционной гигантской менорой на Трафальгарской площади. Клаудиа Мендоса и Мишель Джейнс, сопредседатели JLC, заявили: «Мы надеемся, что зажигание меноры на London Eye по случаю Хануки станет регулярным. Оно ознаменует богатство культурного разнообразия Великобритании».

Соиздатели Jewish News Ричард Феррер и Джастин Коэн добавили: «Британия – это гостеприимный дом для многих религий и культур. Наш проект, несомненно, будет одним из самых заметных празднований Хануки в мире. Огромная благодарность владельцам «Лондонского глаза» и JLC за то, что они претворили наш замысел в жизнь и залили столицу столь необходимым светом во время такой густой тьмы». На сайте Jewish News проходит конкурс. Читателям предлагается прислать в редакцию фотографии того, как они зажигают ханукальные свечи. Призом станет билет на посещение London Eye.

Возжигание ханукальной меноры – главный обряд праздника. Он символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над окружающей тьмой. Светильники напоминают о чуде, которое произошло во времена восстания и победы Маккавеев над греками: единственного кувшина с освященным маслом, найденного в оскверненном Храме, хватило на восемь дней горения меноры.