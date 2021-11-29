Портобелло-роуд станет пешеходной

На улице антикваров исчезнут машины

Совет Кенсингтона и Челси объявил, что Портобелло-роуд отныне будет закрыта для движения транспорта в торговые часы (с 10:00 до 16:00) с понедельника по субботу. Некоторые из близлежащих улиц также будут становиться пешеходными в течение недели, пишет журнал Time Out London.

В качестве эксперимента ограничения вводились после вспышки пандемии, теперь они станут постоянными. Идея состоит в том, чтобы одновременно сократить выбросы углерода и предоставить покупателям и торговцам больше места. В сентябре 2019 года совет Кенсингтона и Челси взял на себя обязательства обеспечить углеродную нейтральность к 2030 году.

В совете сообщили, что решение сделать Портобелло-роуд пешеходной зоной было принято после консультаций с продавцами и местным населением. Проект встретил поддержку с их стороны. Жители района, а также люди с ограниченными возможностями и службы экстренной помощи будут освобождены от транспортных ограничений.

Решение совета последовало за октябрьским заявлением мэра Лондона Садика Хана о том, что зона сверхнизких выбросов (ULEZ) будет расширена. По данным столичной администрации, введение ULEZ еще до пандемии позволило снизить выбросы вредного диоксида азота в центре на 44%.