Russian Film Week: старт дан!

В столичном ODEON Luxe Leicester Square состоялась церемония открытия VI Недели российского кино (Russian Film Week).

В приветственной речи основатель и генеральный продюсер Филип Перкон отметил: «В прошлом году, проведя фестиваль онлайн, пусть и довольно успешно, мы поняли, что Russian Film Week – это больше, чем просто содержание. Это магия встреч и совместного просмотра на большом экране, дискуссий, фотографий, связей, которые мы здесь устанавливаем. Наш фестиваль – это обмен страстями, и это невозможно воспроизвести в интернете».

Фестиваль стартовал картиной Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». «Мы счастливы и горды, что Russian Film Week начнется с показа нашего фильма, и его британская премьера состоится в кинотеатре Odeon, который сам по себе является частью мирового кино. А также большая честь, что фильм представлен в трех номинациях на премию «Золотой Единорог».

После церемонии открытия и показа фильма в лондонском отеле W прошла вечеринка Kaspersky Opening Party, на которой «Лаборатория Касперского» представила тематические коктейли «The Captain’s escape», «Digital Joy» и «Tomorrow unlocked».

Гостями открытия и вечеринки стали: участники RFW члены жюри Golden Unicorn 2021 кинокритик BBC Анна Смит, актриса, режиссер, продюсер Алиса Хазанова, актриса Иева Андревайте и журналист Денис Катаев, сценарист Лили Идова, режиссер Михаил Идов, актриса и куратор Форума Casting Bridge Юлия Хамитова, актрисы Анастасия Ушакова, Кристина Поли, актер Герман Сегал ресторатор Алексей Зимин, журналист Олег Кашин и другие.

В этом году номинационный комитет фестиваля отсмотрел более 400 заявок. В программу вошло 20 полнометражных, 3 документальных, 1 анимационный и 20 короткометражных фильмов: драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, боевики, мелодрамы, фентези, документальное кино – Russian Film Week по традиции представляет все жанровое разнообразие российской киноиндустрии.

Из-за ковидных ограничений гостей на фестивале будет значительно меньше, чем обычно. И тем не менее некоторые кинематографисты представят свои фильмы лично. Гости смотра – Михаил и Лили Идовы («Джетлаг»), Илья Стюарт («Петровы в гриппе», «Спутник»), Оксана Акиньшина («Спутник»), Сергей Осипьян («Портрет незнакомца»). Остальные авторы картин будут общаться с лондонской аудиторией по видеосвязи.

В этом году Russian Film Week в партнерстве с благотворительным фондом ArtSocial Foundation и Gazprom Marketing & Trading запускает семейную программу для детей и их родителей. В рамках проекта все кассовые сборы от показов семейного кино («Пальма», «Маленький воин») будут переданы в Фонд Art Social Foundation – лондонская благотворительная организация, работающая в Великобритании и России, которая занимается социальной интеграцией тяжелобольных детей и молодых людей с помощью арт-терапии.

Новинка этого года – программа короткометражных фильмов, которая будет доступна онлайн для всей Великобритании. В прошлом году онлайн-показы именно короткого метра стали особенно популярны в интернете.Также с этого года RFW вводит в свою программу популярный в Великобритании показ Secret cinema – это будет единственный эксклюзивный показ фильма, который пока никто не видел, и его название заранее не анонсируется.Russian Film Week завершится 5 декабря церемонией вручения премии «Золотой Единорог», которая пройдет в одном из старейших театров Британии Royal Theatre Haymarket. Главную роль в специально написанном и поставленном для этой церемонии спектакле сыграет Данила Козловский.



Фото: Сергей Петражицкий и Олег Савка