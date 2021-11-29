Санта-Клаус в Музее транспорта

Лондонский музей транспорта запускает свою ежегодную праздничную программу. Будет чем заняться, включая селфи с Санта-Клаусом: в в вашем распоряжении интерактивная саночная экспозиция, праздничная тропа с еженедельными розыгрышами призов и мероприятия для взрослых после наступления темноты.

Посетители смогут побродить по саду, украшенному мерцающими огоньками, затем попасть в уютную хижину Санта-Клауса на просмотр короткометражного фильма про подземное путешествие рождественского волшебника с эльфами. Мероприятия после наступления темноты включают настольные игры, охоту за сокровищами по всему музею и увлекательные викторины на тему транспорта.

КОГДА: с 4 декабря по 2 января, с 11:00 до 16:00

ГДЕ: 39 Covent Garden Piazza, London WC2E 7BB

БИЛЕТЫ: £18,50, ltmuseum.co.uk