﻿﻿﻿﻿﻿

Санта-Клаус в Музее транспорта

Фото

Лондонский музей транспорта запускает свою ежегодную праздничную программу. Будет чем заняться, включая селфи с Санта-Клаусом: в в вашем распоряжении интерактивная саночная экспозиция, праздничная тропа с еженедельными розыгрышами призов и мероприятия для взрослых после наступления темноты.
Посетители смогут побродить по саду, украшенному мерцающими огоньками, затем попасть в уютную хижину Санта-Клауса на просмотр короткометражного фильма про подземное путешествие рождественского волшебника с эльфами. Мероприятия после наступления темноты включают настольные игры, охоту за сокровищами по всему музею и увлекательные викторины на тему транспорта.

КОГДА: с 4 декабря по 2 января, с 11:00 до 16:00
ГДЕ: 39 Covent Garden Piazza, London WC2E 7BB
БИЛЕТЫ: £18,50, ltmuseum.co.uk

Санта-Клаус в Музее транспорта
29-11-2021
profile-sample2
«Щелкунчик» в Ковент-Гардене
29-11-2021
profile-sample2
Russian Film Week: старт дан!
29-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.