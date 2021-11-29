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«Щелкунчик» в Ковент-Гардене

«Щелкунчик» в Ковент-Гардене
Фотоroh.org.uk

Рождество – это не только снег, елки, подарки, но и волшебная музыка Чайковского – самый популярный зимний балет на свете! «Волшебный мир маленьких детей, родителей, игрушек, рождественских елей, танцующих снежинок и вкусных сладостей все отлично подходит к глубокой и красивой музыке Чайковского», – считают критики. Вечная рождественская история, которая оживает на сцене, а прекрасная музыка – гимн добру.
6 декабря исполняется 129 лет со дня премьеры этого всемирно известного спектакля. Замечательная постановка Питера Райта для Королевского балета не только соответствует этой серьезной дате, но и передает великолепие классического русского балета.

КОГДА: до 8 января в 19:30
ГДЕ: Royal Opera House, Bow Street Covent Garden, London WC2
БИЛЕТЫ: £7–135, roh.org.uk

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