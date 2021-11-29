«Щелкунчик» в Ковент-Гардене

Рождество – это не только снег, елки, подарки, но и волшебная музыка Чайковского – самый популярный зимний балет на свете! «Волшебный мир маленьких детей, родителей, игрушек, рождественских елей, танцующих снежинок и вкусных сладостей – все отлично подходит к глубокой и красивой музыке Чайковского», – считают критики. Вечная рождественская история, которая оживает на сцене, а прекрасная музыка – гимн добру.

6 декабря исполняется 129 лет со дня премьеры этого всемирно известного спектакля. Замечательная постановка Питера Райта для Королевского балета не только соответствует этой серьезной дате, но и передает великолепие классического русского балета.

КОГДА: до 8 января в 19:30

ГДЕ: Royal Opera House, Bow Street Covent Garden, London WC2

БИЛЕТЫ: £7–135, roh.org.uk