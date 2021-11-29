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Сносить дома вредно для экологии

Сносить дома вредно для экологии
Фото Flickr

Девелоперам противостоят защитники природы 

В британских войнах с застройщиками открылся второй фронт. Споры из-за сохранения архитектурного наследия отошли на второй план из-за опасений по поводу того, что снос старых зданий и возведение на их месте новых оставляют больший углеродный след, чем ремонт и реконструкция. Об этом пишет The Guardian. 

В центре дискуссии оказалась компания Marks & Spencer: она намерена снести свой флагманский магазин на Оксфорд-стрит и заменить его новым зданием. Защитники природы предупреждают, что эти действия оставят огромный углеродный след, нивелировать который будет можно будет, лишь посадив 2,4 млн деревьев. 

С возражениями климатологов столкнулась и администрация лондонского Сити. Независимые ученые подсчитали, что одобренное ею возведение новых офисных центров на месте шести снесенных зданий на Флит-стрит выбросит в атмосферу на 19 тыс. тонн углекислоты больше, чем по первоначальному плану, предполагавшему ремонт. В Дерби намерены снести бетонные сборочные цеха 1970-х годов вместо того, чтобы переоборудовать их. В атмосферу попадет столько CO2, сколько самолет выбросит за 738 кругосветных путешествий.

Всемирный совет по экологическому строительству подсчитал, что на возведение новых зданий приходится 39% выбросов углерода по всему миру, причем 11% – только за счет материалов. Согласно исследованию аналитического центра Chatham House, на производство цемента приходится 8% мирового углеродного следа. Тем не менее, по данным газеты, чиновники начинают уделять больше внимания вопросам климата при строительстве зданий. Девелоперы же возражают, что новые, более энергоэффективные дома в долгосрочной перспективе окажутся экологически безопаснее.

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