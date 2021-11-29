Ученики с 7-го класса обязаны носить маски

Мера замедлит распространение «омикрона»

Согласно новому постановлению министерства образования, персоналу, посетителям и ученикам «настоятельно рекомендуется» носить маски в общественных местах, если они не освобождены от этого по медицинским показателям. Об антиковидных мерах ведомства сообщает SkyNews.

Данное решение распространяется на все учебные заведения, а также учреждения по уходу за детьми. Предписание носит временный характер и будет пересмотрено через три недели. Министр образования Надхим Захави заявил: «Новости о новом штамме коронавируса, так называемом варианте «омикрон», по понятным причинам вызвали беспокойство у людей по всей стране. Поэтому в качестве меры предосторожности мы предприняли четкие и соразмерные шаги».

Кевин Кортни, генеральный секретарь Национального союза образования, приветствовал это решение, но призвал правительство «пойти дальше» и ввести ношение масок в классах средней школы. Джефф Бартон, генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей, назвал эту меру «разумным ответом на риски, связанные с вариантом «омикрон», добавив: «Эта тревожная ситуация подчеркивает необходимость большей поддержки со стороны правительства».

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Южной Африке в конце ноября, а через считаные дни первые случаи заболевания «омикроном» были зарегистрированы в Соединенном Королевстве. Введены серьезные карантинные меры, в частности прервано авиасообщение с южноафриканскими странами. Все прибывающие в Британию теперь должны проходить ПЦР-тесты. Ношение масок в магазинах снова стало обязательным. Хотя новый штамм коронавируса пока полностью не исследован, специалисты полагают, что он заразнее «дельты».