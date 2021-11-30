Антимасочникам грозит штраф в £200

Новые правила действуют со вторника

Англичан, замеченных без медицинских масок в общественном транспорте и магазинах, с 30 ноября будут штрафовать в соответствии с новыми правительственными правилами. Причем сумма будет удваиваться с каждым новым нарушением: £200 заплатит замеченный без маски впервые, затем £400, £800 и так далее до £6 400. Об этом сообщает The Telegraph.

Изменения в правилах, включая новые полномочия по обеспечению их соблюдения, вступят в силу во вторник. Законодательство немного отличается в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, где маски уже были обязательными в определенных условиях. Система штрафов будет такой же, как и во время последнего локдауна. Взыскание в размере £200 может быть уменьшено до £100, если нарушитель выплатит его в течение 14 дней после получения наказания. Это сделано, чтобы побудить людей погашать штраф без промедления.

Критики нововведения задались вопросом, почему обязательство носить маски в Англии возложено только на пользователей общественным транспортом, клиентов магазинов, посетителей банков и почтовых отделений. При этом меры не будут применяться в сфере общественного питания (пабы и рестораны) и развлечений (концерты, кино и театры). Парламент даже не может заставить депутатов носить маски в палате общин.

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что такой подход к требованиям о соблюдении масочного режима имеет смысл: «Я действительно думаю, что люди отнесутся к этому серьезнее. Нам важно действовать поступательно, держа в уме, что это временная мера».