Элтон Джон даст прощальные концерты на «Викаридж Роуд»

«Рокетмен» выступит на арене ФК «Уотфорд» в июле 2022 года

Самый известный выходец из Уотфорда возвращается домой следующим летом: 3 и 4 июля Элтон Джон выступит с двумя специальными концертами на стадионе «Викаридж Роуд», принадлежащем Watford FC. Шоу пройдут в рамках прощального турне Farewell Yellow Brick Road. Об этом пишет Time Out London.

Элтон Джон с детства болеет за «шершней», как называют команду «Уотфорд» за черно-желтую форму (другим прозвищем, «лоси», клуб обязан своей эмблеме). Более того, музыкант сыграл значительную роль в истории спортивного общества: в 1973 году он стал президентом клуба и позвал в команду Грэма Тейлора. Для будущего легендарного тренера работа в «Уотфорде» стала боевым крещением. Под руководством Джона и Тейлора клуб достиг феноменального успеха и за считаные годы поднялся из четвертого дивизиона до вершин премьер-лиги, с успехом выступая в кубке Англии и кубке УЕФА. За это Элтона Джона назначили пожизненным почетным президентом Watford FC.

Музыкант неоднократно пел на арене «Викаридж Роуд». Одним из самых запоминающихся выступлений стал концерт 1974 года, когда исполнитель вышел на сцену в костюме огромного черно-желтого шершня. Грядущие выступления подытожат гастрольную деятельность Элтона Джона. 74-летний артист, недавно получивший травму бедра, намерен покончить с утомительными разъездами. Помимо Уотфорда, прощальное турне Farewell Yellow Brick Road пройдет в Милане, Париже, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Билеты на «Викаридж Роуд» поступят в продажу 2 декабря в 10:00, приобрести их можно будет в системе Ticketmaster. Владельцы абонементов ФК «Уотфорд» и покупатели обычных билетов на матчи получили доступ к специальному предложению: для фанатов «шершней» предзаказ открыт с 1 декабря.