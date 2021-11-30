Как кредитный рейтинг влияет на получение ипотеки?

Самое первое и одно из самых важных условий получения ипотечного кредита – это ваш кредитный рейтинг. Большинство банков автоматически отклонит заявление для ипотеки еще на стадии получения Agreement in Principle, если кредитный рейтинг заявителя ниже определенного уровня.

Кредитный рейтинг – это показатель вашей финансовой ответственности. Кредитору очень важно знать, как вы управляете своими финансами. Наши соотечественники нередко боятся кредитных карт, предпочитая «жить по средствам». Но как банки могут знать о том, насколько аккуратны вы в выплате кредитов, если у вас их нет? Ведь ипотечный кредит – это крупное долговое обязательство на длительный срок. Поэтому вам обязательно нужно узнать свой кредитный рейтинг как можно раньше и постараться сделать все возможное, чтобы его улучшить.

Компании Equifax, Experian и CallCredit собирают информацию и вычисляют ваш кредитный рейтинг. Чтобы бесплатно узнать свой кредитный рейтинг от Equifax, нужно зарегистрироваться на сайте www.ClearScore.com . Обязательно проверьте всю информацию. Если найдете ошибки, то нужно будет сообщить об этом Equifax, предоставить документы и попросить о внесении изменений. На сайте вы увидите, какие положительные и отрицательные факторы влияют на ваш кредитный рейтинг, здесь же можно найти советы о том, как его улучшить. Свой рейтинг можно посмотреть в Experian и CallCre­dit по аналогичному принципу.

Для определения кредитного рейтинга компании используют следующие показатели:

– ваш возраст;

– ваш семейный статус;

– наличие детей;

– место проживания;

– снимаете ли вы квартиру, комнату, живете с родителями и т. п.;

– как долго вы проживаете по текущему адресу и как часто вы переезжали;

– зарегистрированы ли вы в списке для голосования (electoral roll);

– есть ли у вас домашний телефон (landline);

– каковы ваши доходы;

– как долго вы работаете на вашего работодателя;

– как давно вы пользуетесь услугами вашего банка;

– как много у вас кредитных карт;

– каков общий лимит на ваших кредитных картах и каков ваш долг по ним;

– наличие других кредитных договоров (мобильный телефон, бытовая техника и т. п.),

– есть ли у вас овердрафт на дебетовой карте и как часто вы его используете;

– были ли у вас задержки оплаты и пропущенные платежи;

– были ли у вас финансовые проблемы, банкротство, привлекались ли вы к суду.

Компании, рассчитывающие кредитный рейтинг, не раскрывают свои алгоритмы расчетов. Известно лишь то, что эти формулы вычисления постоянно совершенствуются, а все вышеперечисленное влияет на кредитный рейтинг в разной мере.

Не так давно американская компания Fair Isaac немного приподняла завесу секретности. Вот как влияют на кредитный рейтинг основные факторы в их вычислениях:

– своевременность платежей = 35%;

– соотношение кредитного лимита по карточкам и долгов по ним = 30%;

– продолжительность кредитной истории = 15%;

– типы используемых кредитов (кредитные карточки, банковские кредиты, овердрафты, покупки в рассрочку) = 10%;

– недавние отказы других кредитных учреждений = 10%.

Улучшить свой кредитный рейтинг можно в основном за счет следующих действий:

– аккуратно оплачивайте все счета;

– разумно пользуйтесь различными кредитами и кредитными картами;

– зарегистрируйтесь в списке для голосования (electorall roll);

– регулярно проверяйте свой кредитный рейтинг.

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