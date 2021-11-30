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Кому звонит Елизавета II?

Кому звонит Елизавета II?
Фото commons.wikimedia.org

Королева осваивает высокие технологии

Журналист Джонатан Скаредоти в интервью журналу Us Weekly назвал людей, которые могут лично поговорить по телефону с Ее Величеством. По словам эксперта, она отвечает на вызовы лишь двух абонентов: монарх беседует по мобильному со своей дочерью, принцессой Анной, и личным помощником Джоном Уорреном, зятем близкого друга королевы.

«У нее, видимо, есть мобильный телефон, по слухам, модели Samsung. Он оснащен антихакерским шифрующим программным обеспечением MI6, чтобы никто не мог взломать его», – рассказал Скаредоти. В прошлом году королева попала в новости после публичного видеозвонка 71-летней принцессе Анне. «Мне так интересно слушать все ваши рассказы и истории, – сказала Елизавета во время телеконференции со своей дочерью и сотрудниками Carers Trust в июне 2020 года. – Я очень впечатлена вашими успехами».

Журналист также предположил, что у Елизаветы II есть аккаунт в Facebook. На этот счет давно ходят слухи, но подтверждения из Букингемского дворца не поступало. «Об этом мы можем только догадываться, как и о ее никнейме и количестве друзей. Согласно книге Омида Скоби о Меган и принце Гарри, у последнего был секретный аккаунт в Instagram с именем SpikeyMau5, который был, я полагаю, удален вскоре после публикации»

Скаредоти восхитился живостью ума 95-летней королевы и тем, с какой легкостью она осваивает современные технологии. Он вспомнил, что в разгар пандемии она принимала посетителей в формате видеоконференции в Zoom.

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