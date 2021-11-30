«Открытые двери»: адаптация русскоязычных женщин в Лондоне

Благотворительный проект «Открытые двери» существует уже больше двух лет. Он помогает русскоговорящим женщинам, проживающим в Лондоне, ассимилироваться в новой среде.

Наталья иммигрировала в Великобританию вслед за мужем. Он нашел работу, а ей, несмотря на высшее образование и 11 лет стажа в бухгалтерии, подобрать хорошую вакансию так и не удалось. Нехватка местного опыта, отсутствие поддержки и незнание языка привели к изоляции и потере уверенности в себе. И это лишь одна из типичных историй русскоязычных женщин, приезжающих в Англию: высшее образование и опыт работы, которые они привозят с родины, могут оказаться невостребованными.

Программисты, ученые, строители, медицинский персонал – среди наших соотечественниц есть много талантливых квалифицированных специалистов. Однако при переезде могут возникнуть неожиданные сложности. Зачастую, попадая в языковую и карьерную изоляцию, иммигрантки стесняются попросить поддержки, поскольку считают, что обращаться по таким мелочам за помощью не нужно. Иногда ситуация усугубляется домашним насилием, но и в этом случае женщины стараются не показать виду и, как говорится, не выносить сор из избы. К сожалению, нередки такие истории: девушка приезжает в чужую страну, чтобы выйти замуж за любимого человека, а в результате остается на улице без документов, жилья, знания языка, связей и работы. И почти всегда пострадавшие внутренне не готовы выйти из подобных ситуаций, успокаивая себя: «Он обещал исправиться, я бы хотела сохранить семью».

За два года работы благотворительного проекта 300 женщин обрели уверенность в своих силах. Наша организация оказывает различную помощь: предлагает пройти обучение (компьютерной грамотности, английскому языку), а также психологическую и юридическую поддержку. Кроме того, у нас есть карьерный клуб, где можно ознакомиться с новыми перспективами в работе. Мы стараемся показать, что просить помощи не стыдно: любой, даже самый успешный человек может попасть в такую ситуацию. О нас узнают из соцсетей, а для тех, кто ими не пользуется, мы передаем информацию через газеты или «из уст в уста».

Проект существует в рамках благотворительной организации HealthProm, которая более 30 лет помогает детям и женщинам, проживающим в странах постсоветского пространства: России, Украине, Грузии и других. Международные проекты включают многие инициативы. Например, в Афганистане мы даем возможность девочкам получить образование, в Беларуси – развиваем системы государственной поддержки паллиативным детям.

В связи с пандемией и политическими событиями становится все сложнее найти работу, хотя потребность в такой помощи растет. К нам обращается все больше женщин, приходят новые волонтеры, у нас много новых идей и планов. Наши подопечные говорят, что общение в ходе наших мероприятий очень ценно для них не только полученными знаниями, но и тем, что помогает избавиться от чувства одиночества, завести друзей, поверить в себя. Мы привлекаем волонтеров, которые хотят трудиться в этом направлении и оказывать поддержку другим, при этом повышая свои профессиональные навыки и имея возможность получить опыт работы в новой стране.

Кстати, Наталья из нашей истории после прохождения карьерного и языкового клуба успешно окончила интернатуру, нашла работу, а спустя некоторое время получила более высокую должность.

Если вам интересно поучаствовать в нашем проекте или вам нужна помощь и вы хотите научиться чему-то новому, наши двери всегда открыты! Вы можете связаться с нами по электронной почте: svetlana@Healthprom.org или по телефону: +44 (0)20 7832 5832.