Полмиллиона прививок в день

Промежуток между ревакцинациями сокращен вдвое

Правительство Великобритании намерено выйти на показатель в 3,5 млн прививок от ковида в неделю. Время ожидания бустеров сокращено с полугода до трех месяцев, чтобы опередить распространение штамма «омикрон». Случаев заболевания новым вариантом коронавируса уже больше десяти, а научные консультанты ожидают, что в течение недели будут обнаружены еще сотни, сообщает The Guardian.

NHS намерена подтвердить расширение программы вакцинации. Помимо сокращения промежутка между второй дозой прививки и ревакцинацией, были расширены возрастные показатели. Бустерные уколы от COVID-19 будут предлагаться всем лицам старше 18 лет. Эксперты также отметили, что на вторую дозу следует приглашать детей 12–15 лет.

Со вторника ношение масок стало обязательным в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах, а также в магазинах. Меры призваны замедлить распространение «омикрона», который, как опасаются, более контагиозен и может быть невосприимчив к вакцинам. Первые данные свидетельствуют о том, что имеется более высокий риск повторного заражения новым штаммом, но ученые говорят, что пройдет около трех недель, прежде чем станет известно, как именно ведет себя вирус.