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Полмиллиона прививок в день

Полмиллиона прививок в день
Фото commons.wikimedia.org

Промежуток между ревакцинациями сокращен вдвое

Правительство Великобритании намерено выйти на показатель в 3,5 млн прививок от ковида в неделю. Время ожидания бустеров сокращено с полугода до трех месяцев, чтобы опередить распространение штамма «омикрон». Случаев заболевания новым вариантом коронавируса уже больше десяти, а научные консультанты ожидают, что в течение недели будут обнаружены еще сотни, сообщает The Guardian. 

NHS намерена подтвердить расширение программы вакцинации. Помимо сокращения промежутка между второй дозой прививки и ревакцинацией, были расширены возрастные показатели. Бустерные уколы от COVID-19 будут предлагаться всем лицам старше 18 лет. Эксперты также отметили, что на вторую дозу следует приглашать детей 12–15 лет.

Со вторника ношение масок стало обязательным в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах, а также в магазинах. Меры призваны замедлить распространение «омикрона», который, как опасаются, более контагиозен и может быть невосприимчив к вакцинам. Первые данные свидетельствуют о том, что имеется более высокий риск повторного заражения новым штаммом, но ученые говорят, что пройдет около трех недель, прежде чем станет известно, как именно ведет себя вирус.

Заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там заявил на брифинге на Даунинг-стрит: «Если эффективность вакцины снизится – что в некоторой степени кажется весьма вероятным, – наибольший эффект будет достигнут за счет предотвращения инфицирования. Ревакцинация – это самое простое, что мы можем делать, пока не рассеется этот научный туман».

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