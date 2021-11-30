Трое суток в пабе из-за бурана

Вынужденный карантин понравился гостям

Шторм Арвен, обрушившийся на Британию в конце ноября, замел глубоким слоем снега паб Tan Hill Inn на высокогорье Йоркшир-Дейлс. В таверне XVII века оказались заперты 61 человек и 4 собаки. Почти все они провели там три дня и три ночи, пока спецтехнике не удалось расчистить дорогу, пишет The Guardian.

Группа посетителей пришла в паб в пятницу вечером послушать трибьют-группу, играющую каверы песен Oasis, когда начался буран. К ночи из-за снега в окрестностях Tan Hill Inn можно было ездить только на полноприводных автомобилях, а к утру слой покрова достиг 3 м. Пострадали линии электропередач. Горные спасатели сумели экстренно эвакуировать одного человека по состоянию здоровья, нескольким другим посетителям удалось уехать на внедорожниках в субботу вечером. Около 50 гостей провели в пабе трое суток, ночуя на каменном полу.

Никола Таунсенд, менеджер паба, заявила Sky News на третью ночь: «Сегодня мы все снова спим здесь. Больше никто никуда не пойдет», добавив: «Мы просто заботимся, чтобы все были в безопасности». По ее словам, с пятницы в пабе проводились викторины, организовывались кинопоказы. Гостям был доступен бесплатный буфет, а в воскресенье подали особый обед – словом, они прекрасно провели время. Таунсенд время от времени делала видеообращения, в которых заверяла, что в пабе много топлива и съестных припасов, сетуя лишь на недостаток сосисок. К исходу третьих суток снежного плена она сообщила, что гости «в хорошем настроении» и передружились друг с другом.

Постепенно «пленники» смогли покинуть паб. На четвертую ночь остались только две молодые девушки, которым не хотелось ехать по сложной дороге. Сейчас они помогают управляющим навести в таверне порядок.