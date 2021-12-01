﻿﻿﻿﻿﻿

Барбадос стал республикой

Барбадос стал республикой
Фото Flickr

Принц Чарльз осудил работорговлю на Карибах 

Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой. Президент страны Сандра Мейсон вступила в должность, а королева Великобритании Елизавета II больше не считается правительницей острова. Об этом сообщает The Guardian.

Парламент Барбадоса одобрил соответствующую поправку в конституцию. Страна, в которой проживает около 300 тыс. человек, была британской колонией с 1627 года и получила независимость в 1966 году. Главой государства с тех пор считалась королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. 

«Клянусь быть верной Барбадосу. Я буду честно служить на посту президента. Да поможет мне Бог», – сказала Мэйсон во время своей инаугурации, гостем которой был принц Уэльский Чарльз.

Принц обратился к барбадосской нации с речью, в которой осудил рабство: вывоз чернокожих невольников на американские острова был значительным источником дохода британской короны в старые времена. Те годы он описал как «самые мрачные дни нашего прошлого». Рабство – непростая тема для королевской семьи. В последнее время активисты призывают монарха принести извинения, а Великобританию – выплатить компенсацию за огромное богатство, которое Соединенное Королевство получило за счет работорговли в Атлантике. Английские короли поддерживали ее и зарабатывали на ней в течение XVII и XVIII веков. Основатель и директор организации «Черный голос» лорд Вулли, который присутствовал на церемонии в качестве единственного чернокожего барбадосца в палате лордов и потомка порабощенного африканца, назвал речь Чарльза «смелым заявлением».

profile-sample2
Одобрение ипотек – на самом низком уровне
01-12-2021
profile-sample2
Барбадос стал республикой
01-12-2021
profile-sample2
Рождественский гимн идет к вершине чартов
01-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.