Барбадос стал республикой

Принц Чарльз осудил работорговлю на Карибах

Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой. Президент страны Сандра Мейсон вступила в должность, а королева Великобритании Елизавета II больше не считается правительницей острова. Об этом сообщает The Guardian.

Парламент Барбадоса одобрил соответствующую поправку в конституцию. Страна, в которой проживает около 300 тыс. человек, была британской колонией с 1627 года и получила независимость в 1966 году. Главой государства с тех пор считалась королева Великобритании, представленная генерал-губернатором.

«Клянусь быть верной Барбадосу. Я буду честно служить на посту президента. Да поможет мне Бог», – сказала Мэйсон во время своей инаугурации, гостем которой был принц Уэльский Чарльз.

Принц обратился к барбадосской нации с речью, в которой осудил рабство: вывоз чернокожих невольников на американские острова был значительным источником дохода британской короны в старые времена. Те годы он описал как «самые мрачные дни нашего прошлого». Рабство – непростая тема для королевской семьи. В последнее время активисты призывают монарха принести извинения, а Великобританию – выплатить компенсацию за огромное богатство, которое Соединенное Королевство получило за счет работорговли в Атлантике. Английские короли поддерживали ее и зарабатывали на ней в течение XVII и XVIII веков. Основатель и директор организации «Черный голос» лорд Вулли, который присутствовал на церемонии в качестве единственного чернокожего барбадосца в палате лордов и потомка порабощенного африканца, назвал речь Чарльза «смелым заявлением».