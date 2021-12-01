Франция предложит Великобритании сделку

Миграционный кризис решат в двустороннем порядке

Министр внутренних дел Франции заявил, что его страна готова к переговорам с Великобританией о сделке по преодолению миграционного кризиса. Жеральд Дарманен сказал, что глава кабинета Жан Кастекс в ближайшее время напишет Борису Джонсону письмо с предложениями по «сбалансированному соглашению» между Великобританией и ЕС. Об этом сообщает Би-би-си.

На пресс-конференции Дарманен заверил журналистов, что письмо Кастекса не будет опубликовано. По его словам, для решения проблемы обе страны должны работать вместе. «С того момента, как пропала двусмысленность и мы можем обсуждать серьезные вопросы, а наши частные обмены мнениями соответствуют нашим публичным позициям, французское правительство готово возобновить переговоры с Великобританией», – сказал чиновник. Соединенное Королевство было исключено из переговоров в конце ноября после того, как Борис Джонсон рассердил президента Франции Эммануэля Макрона, отправив ему письмо в Twitter.

По словам главы МВД Франции, предложения Кастекса могут включать дополнительные способы открыть легальные пути в Британию для лиц, ищущих убежища. Также в пакете содержатся рекомендации разрешить несовершеннолетним без сопровождения взрослых воссоединяться с родственниками в Соединенном Королевстве.

По мнению французского министра, практика разворачивания лодок в море стала «красной линией для французского правительства». Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что на Даунинг-стрит не согласны с этим заявлением. Но он признал «необходимость исправить нашу сломанную систему предоставления убежища, чтобы мы могли перекрыть этот противозаконный маршрут и нанести удар преступным группировкам, которые эксплуатируют наиболее уязвимые группы людей».

«Именно поэтому в нашем законопроекте мы вносим изменения относительно гражданства и границ», – заявил представитель исполнительной власти. – У нас строгий режим, и все, кто хочет работать в Великобритании, должны предъявить документальные доказательства своего права на это, прежде чем работодатель сможет их нанять».