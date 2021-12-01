Глобальное потепление зависит от каждого

Как переход на электрокары поможет в борьбе с изменениями климата?

С 2022 года во всех новостройках Соединенного Королевства станут обязательными станции электроподзарядки для автомобилей. Согласно новым правилам, они также будут установлены в старых домах при капитальном ремонте. Это требование коснется и офисных зданий. В результате нововведения каждый год в стране будут появляться более 145 тыс. зарядных станций. Как отмечает Sky News, для того чтобы установить всего одну такую станцию в доме, придется потратить около £800. Дело не только в развитии электромобильной промышленности: все это – часть нового плана правительства по сокращению выбросов парниковых газов. Как ранее объявлял кабмин, продажа бензиновых и дизельных автомобилей будет запрещена в Великобритании уже к 2030 году. Также к этому времени в рамках стратегии планируется снизить выбросы в атмосферу на 70%. Готовы ли британцы полностью пересесть на электромобили? Какие еще шаги власти намерены предпринять, чтобы уменьшить вредные выбросы?

Парижское соглашение

Как сказано в ежегодном докладе ООН, «все страны без исключения обязаны принять активные меры для борьбы с изменением климата». В соответствии с Парижским соглашением, рост средней температуры на планете в XXI веке не должен превысить 2 °С, а при оптимальном сценарии – даже 1,5 °С.

Сведения, которые предоставили 60% из 191 стран-участниц соглашения, говорят о том, что государства к 2030 году сократят выбросы парниковых газов на 10% по сравнению с 2010 годом. Что касается общего объема выбросов на планете за 9 лет, по данным Межправительственной группы экспертов, он увеличится на 16%. И это на самом деле может повлечь за собой серьезные последствия, такие как повышение температуры к концу века на 2,7 °С. Для того чтобы предотвратить более сильное потепление, удержав его на уровне 2 °С, необходимо сократить выбросы СО2 на 25%.

Важно знать о том, что основной источник парниковых газов на планете – это как раз выхлопы двигателей внутреннего сгорания (помимо промпроизводств, конечно). Именно поэтому мировые соглашения по борьбе с изменением климата вынуждают страны отказываться от них. Многие государства уже достигли в этом вопросе существенных успехов: в первую очередь это Китай и страны Европы. Там переход на безопасные двигатели – это одна из важнейших задач как для правительств, так и для бизнеса.

Отказ от двигателей внутреннего сгорания поможет сохранить природу, но в нем есть и экономический смысл. Так, согласно данным Международной ассоциации автопроизводителей, в 2020 году мировое производство автомобилей снизилось на 16%, в то время как электромобили показали рост продаж. И такая тенденция наблюдается уже пять лет.

Крупнейшие рынки В прошлом году во всем мире были зафиксированы самые низкие продажи автомобилей со времен кризиса автоиндустрии в 2009 году. «При этом отдельно расцветал только сегмент электрокаров, показав рост за последний квартал 2020 года на небывалых 144% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом», – отметил Йенс Хенинг, руководитель отдела исследований автоиндустрии PwC в Центральной и Восточной Европе. К слову, всего в 2020 году в мире было продано более 3 млн электромобилей.

Китай и Европа

Самым крупным рынком для автомобилей с электродвигателем является Китай. Догоняет его Европа. «Страны и корпорации пытаются достичь целей снижения выбросов CO2, поэтому разрабатывают планы стимулирования потребителей и развивают цепочки поставок», – говорит Йенс Хенинг.

Кроме того, правительства уже давно поддерживают обладателей электрокаров. Например, в Норвегии, которая считается лидером по количеству электромобилей среди стран Европы (здесь уже в прошлом году 50% всех машин имели электродвигатели), с 1990-х годов реализуются действенные меры по стимулированию спроса потребителей. Так, по данным Norwegian Electric Vehicle Association, владельцы электрокаров не платят импортную пошлину, сбор за регистрацию автомобиля в размере €10 тыс. и НДС 25%. Помимо этого, по платным дорогам они путешествуют с дисконтом, а в некоторых населенных пунктах даже могут ездить по полосе общественного транспорта и не оплачивать парковку. Кстати, подзарядки для электрокаров в Норвегии расположены через каждые 50 км скоростных трасс.

А вот в Германии при покупке электромобиля стоимостью не более €40 тыс. гражданин получает субсидию в €6 тыс. Запланировано строительство 1 тыс. подзарядных станций на основных автомагистралях, на это из бюджета уйдет €2 млрд. В целом, в странах ЕС, согласно прошлогодним цифрам Statista, действует около 300 тыс. зарядных станций.

Кроме субсидий и других поощрений для владельцев электрокаров, предусмотрены и штрафы для тех, кто не хочет помогать бороться с изменением климата, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания. Так, в соответствии с планом Еврокомиссии, к 2035 году Европа, как и Великобритания, полностью перейдет на электромобили. По сути, будет действовать строгий запрет на использование и продажу других машин. Для этого Евросоюз инвестирует около €50 млрд в развитие инфраструктуры для электромобилей.

Сокращение выбросов

Рынок рынком, но все же главная цель перехода на электрокары – помощь планете. И в этом направлении у Соединенного Королевства далеко идущие планы. Например, согласно данным, описанным в Шестом углеродном бюджете Великобритании, страна уже к 2050 году сократит на ¾ показатель выбросов углерода в рамках стратегии углеродной нейтральности. Кроме того, власти планируют к 2035 году уменьшить выбросы на 80% по сравнению с показателями 1990 года.

Напомним, что в следующем году в Британии закончится третий углеродный бюджет, и планы по всем трем бюджетам она перевыполнила. К примеру, в период с 1990 по 2019 год выбросы снизились на 44%, причем более половины этого сокращения пришлось на энергетический сектор. К тому же Англия бьет рекорды по производству электроэнергии из возобновляемых источников: оно выросло в 4 раза по сравнению с 2010 годом.

Согласно Стратегии промышленной декарбонизации, в Великобритании будет создан первый в мире низкоуглеродный промсектор, а также снижены выбросы на ⅔. В стратегии предусмотрено и правительственное финансирование в размере £1 млрд для сокращения выбросов промпредприятий и больниц.

Также Британия – первая страна G7, которая подписала важнейшую сделку о переходном периоде в Северном море. В рамках сделки компании к 2030 году сократят выбросы на 50%, в то время как власти, бизнес и профсоюзы продолжат сотрудничать в дальнейшем развитии науки и инноваций, а также необходимой инфраструктуры для декарбонизации производства в Северном море. Если приплюсовать эти и другие меры к плану «зеленой» промышленной революции премьер-министра Бориса Джонсона и Белой книге по энергетике правительства, то шансы у Великобритании занять лидирующее положение в борьбе с изменениями климата достаточно высокие.

Цена определяет

Интересно, что думают граждане о переходе на электромобили и поддерживают ли они стремления властей. Компания Eseye в октябре этого года заказала исследователям из Opinion Matters опрос: более чем у 1 тыс. британских автовладельцев интересовались, почему они купили электрокар. В результате самым важным фактором для 65% автовладельцев при отказе от машин с двигателем внутреннего сгорания стала цена. На втором месте – уже для 62% – оказалось желание помочь окружающей среде. Кроме того, 45% признались, что на их решение повлияла кризисная бензиновая ситуация.

В то время как многие автоконцерны перепрофилируются в сторону электродвигателей, настроения рядовых водителей имеют определяющее значение. В конечном итоге именно это и поможет проложить более комфортный для всех путь к повсеместному внедрению электродвигателей, а значит, и к более эффективной борьбе с выбросами. Думается, пришло время обратиться непосредственно к потребителю, узнав его нужды, а уже потом идти вперед к глобальной цели.