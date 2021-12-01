МИ-6 должна адаптироваться к новым технологиям

Открытость – новое оружие шпиона

Британская разведывательная служба, более известная как МИ-6, должна стать более открытой, чтобы эффективно выполнять свою секретную работу. Об этом заявил ее руководитель Ричард Мур в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года.

Искусственный интеллект, квантовые вычисления и иные цифровые технологии полностью изменят способы сбора развединформации, что уже поставило МИ-6 перед серьезными проблемами. Биометрические данные и распознавание лиц, к примеру, значительно усложнили сотрудникам разведки возможность выдавать ложные имена во враждебных странах.

В сентябре стало известно, что при штаб-квартире МИ-6 на Воксхолл-Кросс действительно существует отдел, как у киношного Кью, который обеспечивает шпионов на службе Ее Величества новейшими гаджетами. Но в конце ноября, обращаясь к лондонскому аналитическому центру Международного института стратегических исследований (IISS), Ричард Мур признал, что его ведомство не в состоянии справиться с новыми высокотехнологичными вызовами самостоятельно. Разведчик, проработавший 34 года в MИ-6, заявил, что будущее за «большей открытостью и взаимодействием с частными лицами в поиске новых технологий».

Мур добавил, что «достижения квантовой инженерии и биологии сейчас меняют целые отрасли». «Мне платят, – говорит он, – чтобы я отслеживал угрозы по бухгалтерским книгам. Этого недостаточно. МИ-6 имеет дело с таким миром, какой он есть, а не таким, каким бы мы хотели его представлять».

Среди наиболее опасных угроз для Британии глава ведомства назвал Китай, Россию, Иран и международный терроризм. Эти направления он считает приоритетными для разведывательного мира Запада.