Ковидные ограничения ужесточили, а вакцинацию расширили

Борис Джонсон заявил, что к концу января планируется предложить бустерные дозы всем лицам старше 18 лет, кто имеет на это право. В Англии будут работать более 1 500 общественных аптек, где можно будет сделать прививку. Премьер-министр заверил, что «временные центры вакцинации будут появляться, как рождественские елки», добавив, что около 400 военнослужащих и «армия волонтеров» также помогут с расширением вакцинации. Миллионы людей в Великобритании смогут получить третью дозу, чтобы распространение нового штамма коронавируса было остановлено. На данный момент в стране зарегистрировано более 20 случаев заболевания «омикроном». Эксперты ожидают, что в ближайшие дни цифры вырастут до нескольких сотен.

Выявленный в Ботсване новый штамм COVID-19 – B.1.1.529, получивший название «омикрон», сейчас считается самой опасной версией вируса. Штамм несет в себе 32 мутации. Он высокотрансмиссивен и устойчив к прививкам, поскольку в его спайковом белке содержится наибольшее число изменений. Они затрудняют работу существующих вакцин: препараты тренируют иммунную систему распознавать более старую версию этой части вируса. Для названия нового штамма была выбрана греческая буква «омикрон», так как после «дельты» буквы имеют спорную коннотацию: буква «ню» отсылает к обнаженной натуре и чему-то новому, а «кси» – к главе правительства КНР, чего ВОЗ допустить не смеет.

Помимо юга Африки, «омикрон» был обнаружен в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Израиле. Страны по всему миру вводят ограничения для южноафриканских государств, чтобы сдержать распространение нового штамма. Руководство ЮАР называет вводимые меры «истерией» и протестует против блокады. Тем не менее почти все страны Восточного полушария прервали авиасообщение с Южной Африкой.

В красный список Британии попали ЮАР, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия. Все прибывающие из-за границы любого государства вынуждены проходить карантин в отеле в течение 10 дней.

Вновь обязательными стали ношение масок в магазинах и общественном транспорте, карантин для всех въезжающих в страну и соблюдение самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста. 10-дневный карантин, независимо от статуса вакцинации, ожидает и всех контактировавших с людьми, у которых подозревается заражение «омикроном».

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, первым обративший внимание на распространение B.1.1.529, назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей». Он предупредил, что новый штамм может быть «хуже, чем что-либо прежде», включая доминирующую в мире «дельту». Профессор Франсуа Баллу, генетик из Университетского колледжа Лондона, предположил, что новый вариант коронавируса возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, возможно, у кого-то с невыявленным СПИДом. Первые данные свидетельствуют о том, что имеется более высокий риск повторного заражения. При этом ученые сообщают, что должно пройти около трех недель, прежде чем станет известно, как именно ведет себя мутировавший вирус.

Тем не менее Борис Джонсон пообещал, что нынешнее Рождество будет «значительно лучше», чем в 2020 году, добавив, что все ограничительные меры носят «временный и предупредительный» характер. Они будут пересмотрены через три недели, когда будет собрана более подробная информация об эффективности вакцин.