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Одобрение ипотек – на самом низком уровне

Одобрение ипотек – на самом низком уровне
Фото commons.wikimedia.org

Причина падения – спонтанные покупки

Количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья в Великобритании, упало в октябре до самого низкого уровня за 16 месяцев, поскольку прекратился «искажающий эффект» от режима освобождения от гербовых сборов. За финансовой ситуацией следит The Guardian.

Данные Банка Англии демонстрируют, что в течение месяца было одобрено 67 200 новых ипотечных кредитов для покупателей жилья. Это значительно меньше по сравнению с сентябрем (71 851 заявка) и намного ниже максимума в 104 547 заявок, зафиксированного в ноябре 2020 года.

Банк также отметил резкое уменьшение сумм, выданных заемщикам за месяц: чистое ипотечное кредитование составило £1,6 млрд в октябре по сравнению с £9,3 млрд в сентябре. Падение последовало за несколькими «безумными» месяцами на рынке недвижимости Великобритании. По данным одной фирмы, за минувший год банками было выделено более £500 млрд.  Снижение гербовых сборов привело к поспешным покупкам недвижимости. В сочетании с изменением приоритетов покупателей в результате пандемии коронавируса это повлекло увеличение продаж и повышение популярности домов большой площади.

«Октябрьское сокращение было вызвано переносом займов на сентябрь, чтобы воспользоваться льготами по гербовому налогу на землю, прежде чем они были полностью отменены», – заявили в банке.

«Текущая ситуация отражает необычное сочетание трех ключевых факторов: так называемую гонку за пространство, когда люди стремятся продвинуться вверх по жилищной лестнице, низкую стоимость ипотечного финансирования и дополнительный импульс освобождения от гербовых сборов», – полагает эксперт Люсьен Кук. При покупке жилых домов текущие ставки сбора в Англии и Северной Ирландии с 1 октября 2021 года не превышают 8% для сделок в объеме ниже £925 тыс.

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