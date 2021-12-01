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Памятники Лондона, о которых вы, возможно, не знали

Памятники Лондона, о которых вы, возможно, не знали
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В Лондоне тысячи памятников, больших и маленьких, знаменитых и не очень. Сегодня прогуляемся по столице и посмотрим на те из них, на которые вы, скорее всего, даже не обращали внимания.

Игла Клеопатры

В самом центре Лондона, около моста Ватерлоо, на площади Виктории, находится самый большой обелиск Британии – 18-метровое сооружение, которое носит имя египетской царицы, хотя гораздо старше ее. Создан обелиск был еще в середине XV века до н. э. в эпоху правления фараона Тутмоса III. А в I веке до н. э., когда Клеопатра подарила Марку Антонию храм в Александрии, памятник перевезли туда. Возможно, тогда и возникло название. Лондону же монумент был подарен в 1819 году в ознаменование победы Нельсона в битве при Абукире на Ниле. Правда, египетское правительство не гарантировало транспортировку, а самовывоз был Британии не по карману. Памятник простоял в Александрии 58 лет, ожидая отправки, пока меценат Джеймс Уилсон не вложил в перевозку этого 200-тонного сооружения £10 тыс. В транспортировке помог английский инженер, который работал в Египте: он соорудил из монумента что-то наподобие плота, приделал руль, и «корабль» отправился в путь. На полпути команда попала в сильный шторм, и главной задачей было спасти себя – о национальном имуществе мало кто думал. Выжившие члены экипажа полагали, что Игла Клеопатры утонула, но каково же было их изумление, когда она нашлась у берегов Испании. Идальго просили за нее приличный выкуп, но стороны сошлись на небольшом вознаграждении за спасение британского достояния. Наконец, обелиск добрался до Альбиона и был установлен в столице, на набережной Темзы. Для пущего шарма добавили двух сфинксов, но перепутали расположение: они, как стражники, должны были смотреть по сторонам, охраняя памятник, а они взирают на него.

Игла Клеопатры – это общее название трех древнеегипетских обелисков: второй находится в Нью-Йорке, а третий – в Париже. Английская Игла сохранилась гораздо лучше, поскольку в свое время, когда произошло обрушение Александрийского храма, обелиск упал и упокоился в песке. Благодаря этому он и сам уцелел, и иероглифы на нем сохранились довольно хорошо. В фундаменте Иглы находится капсула времени, которую заложили в XIX веке. Там хранятся газета, портсигар, расписание поездов, 4 библии на разных языках, а также 12 фотографий самых красивых женщин Англии того времени.
ГДЕ: Victoria Embankment, London WC2N 6PB

Мемориал «Животные на войне»

На окраине Гайд-парка можно увидеть необычный памятник, скорее даже мемориал, – «Животные на войне»: он посвящен животным, помогавшим людям в трудное время и погибшим во время боев. На белой стене из портлендского камня высечены изображения слона, мула, коровы, верблюдов, кота и даже почтовых голубей. А по обе стороны стены находятся бронзовые скульптуры в натуральную величину: с одной стороны – два мула, с другой – лошадь и собака. Монумент, созданный по проекту Дэвида Бэкхауса, был открыт в 2004 году принцессой Анной и… спрингер-спаниелем Бастером, которого наградили медалью Марии Дикин за доблесть, проявленную при поиске складов оружия в Ираке. Эта медаль – высшая военная награда для животных.
Порой вклад животных во время войны недооценивают, но в британской истории много случаев, когда четвероногие или пернатые проявили свое мужество. Они перевозили снаряды, искали мины, охраняли солдат, выносили раненых с полей сражения. Слоны, верблюды, собаки и даже птицы несли военную службу на всех фронтах во время Первой и Второй мировых войн. Так, ньюфаундленд Грэндер в 1941 году спас английских солдат в Гонконге, закрыв собою вражескую гранату. Кот Саймон в 1949 году в течение 101 дня охотился на крыс, тем самым помогая экипажу плененного японцами судна не умереть от голода. Когда кот погиб, его похоронили со всеми воинскими почестями, обернув гроб национальным флагом. А голубь Джой в августе 1946 года принес важную шифровку, пролетев 20 миль, благодаря чему были сохранены жизни более 100 солдат.
ГДЕ: Brook Gate, London W1K 7QF

Памятник Питеру Пэну

Этот литературный герой – один из немногих персонажей, заслуживших памятник в столице. Жизнелюбие, находчивость и отвага Питера Пэна сделали его популярным среди британцев. Словно по волшебству, он появился за одну ночь в парке Кенсингтонского дворца 1 мая 1912 года. Расположение памятника было выбрано неслучайно: в сказке Барри Питер выпадает из коляски рядом с озером Лонг-Уотер, которое расположено в парке. Идейным вдохновителем стал сам Барри, он долго искал скульптора, который смог бы воплотить его идею, и нашел Джорджа Фрэмптона. Говорят, что Барри не был доволен исполнением, так как, по его словам, памятник не отражает ту чертовщинку, которая была в Питере. Тем не менее скульптура приглянулась горожанам и стала украшением парка. Чтобы привлечь внимание горожан к своему творению, Фрэмптон опубликовал заметку в газете: «Всех детей, кто придет в Кенсингтонский парк кормить уток, ждет майский сюрприз». Сюрприз действительно удался.
ГДЕ: Hyde Park, London W2 2UH

Литтл-Бен

Каждому, кто посещает Лондон, знаком Биг-Бен. Знаменитые часы на башне около здания парламента – едва ли не самая посещаемая достопримечательность Великобритании. Но знаете ли вы, что у Биг-Бена есть младший брат, который зовется, соответственно, Литтл-Бен? Он выглядит в точности так же, как старший. Башня расположена недалеко от вокзала Виктория. 6-метровые чугунные часы были установлены в 1892 году в знак франко-английской дружбы. На постаменте часов есть надпись: «Мои руки могут замедлиться или двигаться вперед, мое сердце бьется правдой как для Англии, так и для Франции». По задумке авторов, они должны были показывать зимой правильное время для Франции, а летом – для Великобритании. Однако впоследствии часовые пояса были пересмотрены, и время в Великобритании было установлено по Гринвичу. Но в викторианскую эпоху, когда часы пустили в ход, они имели огромное значение: далеко не у всех были личные хронометры, а для путешественников, выходящих из здания вокзала или входящих в него, знать, который час, было крайне необходимо. В 1964 году во время расширения дороги часы демонтировали и не собирались возвращать обратно. Помогла французская нефтяная компания, которая выделила £30 тыс. на переустановку часов в 1981 году.
ГДЕ: 2 Wilton Rd, London SW1V 1AN

«Золотой мальчик» 

Этого позолоченного сорванца сразу и не заметишь: он расположился на уровне второго этажа в нише углового дома на перекрестке улиц Кок-лейн и Гилтспур-стрит. Раньше здесь находился паб «Пай-Корнер», поэтому юнец и носит имя «Золотой мальчик с Пай-Корнер». Скульптура расположена примерно на том месте, где, по мнению очевидцев, закончился Великий лондонский пожар. Когда именно был установлен «Мальчик», точных сведений нет, но, согласно гравюре середины XVIII века, в то время он уже был там. Под фигуркой малыша надпись: «Этот мальчик – напоминание о последнем пожаре в Лондоне, вызванном грехом чревоугодия». Как это связано с пожаром? Считается, что лондонский пожар 1666 года начался в пекарне на Паддинг-лейн, и, видимо, авторы скульптуры хотели обвинить горожан в том, что они потребляли слишком много пирогов, раз пекарня работала практически круглосуточно. Потому и мальчик такой «упитанный» – как напоминание об одном из приятнейших смертных грехов. Кстати, по иронии судьбы, пожар закончился тоже на «кулинарной» улице, как и начался, на Пай-стрит (pudding означает «пудинг», а pie – «пирог»).

ГДЕ: Giltspur St, London EC1A 9DD

Мадонна с младенцем

Увидеть этот памятник, как и «Золотого мальчика», сразу тоже непросто: он находится на стене дома на Кавендиш-сквер. В конце XIX века дом №11 был передан монастырю Святого младенца Иисуса. Позже монахини организовали здесь колледж для учителей католических школ. Монастырь расширялся и вскоре занял дома №12 и 13, где расположился лазарет, а когда снесли близлежащие конюшни, построили часовню. Во время Первой мировой войны монастырь не пострадал, но получил значительные повреждения во время Второй мировой. Следы немецких осколков и сейчас видны на стенах. После войны архитектору Луи Осману было поручено восстановить здание. Тогда он подумал о скульптуре на стене и поручил ее создание Якобу Эпштейну. Осман хотел чего-то необычного, чтобы скульптура парила над аркой здания. Единственным условием было то, чтобы она была создана из того свинца, который повредил здание во время войны. Эпштейн выполнил задание. Он черпал вдохновение в византийских образах Девы Марии. Также в облике Мадонны угадываются черты жены скульптора. Во время работы произошел грандиозный скандал: монахини узнали, что Эпштейн – не христианин. Создавать изображение святых такому человеку, по их мнению, было великим преступлением перед богом. Луи Осман хотел было отозвать скульптора и сложить свои полномочия по реставрации домов, но монахини посовещались и решили-таки дать творцам еще один шанс. В итоге скульптура Мадонны с младенцем словно подвешена в пространстве, что вызывает ощущение духовности. Все стороны остались довольны.

ГДЕ: The King’s Fund, 11–13 Cavendish Square, London W1G 0AN

Памятник немецкой собаке

В каком-то роде этот памятник уникален. Будучи могилой питомца, коих в Лондоне немало, это надгробие стало единственным памятником нацисту, пусть даже и собаке.

Немецкий посол Леопольд фон Хеш и его пес Джиро жили в 1930-е годы в старом здании посольства Германии в Лондоне по адресу Карлтон-Хаус-Террас, 9. Хотя считалось, что посол не поддерживал нацистский режим, он служил Гитлеру до самой своей смерти в 1936 году. Судя по всему, Джиро был любимцем Леопольда и, погибнув от прикосновения к электрическому кабелю, был похоронен в посольском саду. О его могиле ничего не было известно, пока в 1960-х годах маленькое надгробие не обнаружили во время строительных работ. Решено было его оставить, а впоследствии в 1990-х над надгробием появилось деревянное сооружение, напоминающее конуру, с надписью: «Джиро, верный товарищ». Через два года после гибели пса не стало и Леопольда фон Хеша: он умер от сердечного приступа. Его тело было перевезено в Германию, а могила его верного друга осталась в Лондоне. Найти надгробие несложно: оно находится у дерева за железными воротами на Ватерлоо-плейс рядом с домом №9 по Карлтон-Хаус-Террас.
ГДЕ: 9 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AG

«Такси»

Все, что ему нужно, – это такси. Необычная скульптура на улице Джона Карпентера так и называется – «Такси». Расположилась она у вокзала Блэкфрайерс в 2014 году. Вообще памятник был создан в 1983-м и стоял в Нью-Йорке на Парк-авеню. Он был полностью окрашен и настолько напоминал живого человека, что пугал нью-йоркских таксистов. Мало того, говорят, во время теракта 11 сентября пожарные пытались спасти его, полагая, что это настоящий мужчина. Когда скульптура перекочевала в Лондон, на ней оставили только белую рубашку.

ГДЕ: 1 John Carpenter St, London EC4Y 0JP

***

Лондон полон сюрпризов. Надо только оглянуться вокруг, и город открывается с новой, неожиданной стороны.

Подготовила Оксана Кеш

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