Рождественский гимн идет к вершине чартов

Благотворительный проект потеснил Адель

Церковный гимн «In the Bleak Midwinter», исполненный ансамблем лондонской церкви St Martin-in-the-Fields, вероятно, станет лидером чартов в грядущие зимние праздники. Котировки букмекеров на этот счет высоки, пишет The Guardian.

Сингл, записанный Ребеккой Дейл и благословленный Англиканской церковью, вышел сегодня. Все гонорары будут переданы на нужды благотворительности. «Хотя стихотворение «Посреди тоскливой зимы» написано почти 150 лет назад, оно содержит посыл об извечной тайне. Текст песни будит воспоминания о путешествии по зимнему пейзажу и трогает сердце, открытое для умиления Евангельской историей», – заявила Дейл.

Церковь заявила, что сингл «станет саундтреком к рождественской кампании»: в соцсетях будет запущен хэштег #AtTheHeartOfChristmas, с которым будут публиковаться «рассказы о преодоленных невзгодах, великодушии, вере, рождественских воспоминаниях и надеждах на будущее».

St Martin’s Voices – группа профессиональных певцов, которые выступают на концертах, богослужениях и онлайн-трансляциях из церкви на Трафальгарской площади. Церковь Святого Мартина помогает бездомным и тем, кто нуждается в приюте.

Среди конкурентов гимна – певица Адель, выпустившая в ноябре новый альбом, и ютьюбер-кулинар, известный под именем LadBaby. Последний в течение трех лет достигал вершин рождественских чартов с песнями о сосисках. Марк Иэн Хойл, его жена Роксана и сыновья Феникс и Коби уже несколько лет собирают средства на благотворительность благодаря трекам «We Built This City on Sausage Rolls», «I Love Sausage Rolls» и «Don’t Stop Me Eatin’».

Песня «In the Bleak Midwinter» написана в 1870-х годах двумя потомками политэмигрантов, Кристиной Россетти и Густавом Хольстом. Аранжировка Гарольда Даркка, созданная в 1909 году, часто исполняется хорами. В 2008 году она была признана лучшим рождественским гимном по результатам опроса ведущих мировых хормейстеров и экспертов.