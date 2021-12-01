﻿﻿﻿﻿﻿

Рождественский гимн идет к вершине чартов

Рождественский гимн идет к вершине чартов
Фото commons.wikimedia.org

Благотворительный проект потеснил Адель

Церковный гимн «In the Bleak Midwinter», исполненный ансамблем лондонской церкви St Martin-in-the-Fields, вероятно, станет лидером чартов в грядущие зимние праздники. Котировки букмекеров на этот счет высоки, пишет The Guardian.

Сингл, записанный Ребеккой Дейл и благословленный Англиканской церковью, вышел сегодня. Все гонорары будут переданы на нужды благотворительности. «Хотя стихотворение «Посреди тоскливой зимы» написано почти 150 лет назад, оно содержит посыл об извечной тайне. Текст песни будит воспоминания о путешествии по зимнему пейзажу и трогает сердце, открытое для умиления Евангельской историей», – заявила Дейл.

Церковь заявила, что сингл «станет саундтреком к рождественской кампании»: в соцсетях будет запущен хэштег #AtTheHeartOfChristmas, с которым будут публиковаться «рассказы о преодоленных невзгодах, великодушии, вере, рождественских воспоминаниях и надеждах на будущее».

St Martin’s Voices – группа профессиональных певцов, которые выступают на концертах, богослужениях и онлайн-трансляциях из церкви на Трафальгарской площади. Церковь Святого Мартина помогает бездомным и тем, кто нуждается в приюте.

Среди конкурентов гимна – певица Адель, выпустившая в ноябре новый альбом, и ютьюбер-кулинар, известный под именем LadBaby. Последний в течение трех лет достигал вершин рождественских чартов с песнями о сосисках. Марк Иэн Хойл, его жена Роксана и сыновья Феникс и Коби уже несколько лет собирают средства на благотворительность благодаря трекам «We Built This City on Sausage Rolls», «I Love Sausage Rolls» и «Don’t Stop Me Eatin’».

Песня «In the Bleak Midwinter» написана в 1870-х годах двумя потомками политэмигрантов, Кристиной Россетти и Густавом Хольстом. Аранжировка Гарольда Даркка, созданная в 1909 году, часто исполняется хорами. В 2008 году она была признана лучшим рождественским гимном по результатам опроса ведущих мировых хормейстеров и экспертов.

profile-sample2
Одобрение ипотек – на самом низком уровне
01-12-2021
profile-sample2
Барбадос стал республикой
01-12-2021
profile-sample2
Рождественский гимн идет к вершине чартов
01-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.