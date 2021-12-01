Готовимся к рождественским и новогодним вечеринкам

Приближающиеся Рождество и Новый год – это не только время суеты и выбора подарков, но и отличный повод выглядеть неотразимо на многочисленных мероприятиях и вечеринках. Подобрав правильный наряд, украшение, макияж и, конечно, духи, вы сможете поразить своих коллег, друзей и родных.

Создание новогоднего образа требует комплексного подхода. Нельзя просто купить красивое платье, забыв привести в порядок волосы, или сделать сногсшибательный макияж и не позаботиться о сочетании обуви с нарядом. Традиционно новогодний макияж ярче того, что вы используете каждый день. И даже если ежедневно вы обходитесь без макияжа вообще, то новогодний праздник – время достать декоративную косметику с дальней полки или одолжить у подруги: вместе собираться на корпоратив куда интереснее!

Экспериментируем!

Если вы уверены, что с классическим «кошачьим» макияжем глаз (smokey eyes, cat eyes) вы выглядите неотразимо, можете смело выбирать такой вариант для вечеринки, дополнив его каким-то новым акцентом или сделав более драматичным. Но если вы любите экспериментировать или стремитесь к тому, чтобы ваш мейк был не только красивым, но и соответствовал последним тенденциям моды (да и просто хотите разнообразия), сейчас самое время примерить на себя новый образ. Лучше, конечно, отрепетировать такой кардинально новый вариант заранее – на случай, если он вам совершенно не понравится.

Блестки и сияние

Тени с эффектом металлик очень популярны в этом сезоне, они идеальны для создания вечернего макияжа для Нового года: их блеск как нельзя кстати подходит под атмосферу праздника. Причем цвет теней с эффектом металлик может быть любым – от золотого до практически черного. Необязательно наносить такие тени на все веко, особенно если вы не любите слишком много блеска: их можно использовать «дозированно» – в уголках глаз или в качестве подводки – и даже сочетать с другими тенями. Не забывайте, что тени с эффектом металлик способны подчеркнуть недостатки кожи, поэтому позаботьтесь о красивом и ровном тоне, заранее подобрав тональный крем, консилер и пудру. Макияж с крупными блестками часто используют в качестве сценического макияжа или макияжа для фотосессий. Выбирайте такой мейк, если вам предстоит встреча в клубе в неформальном кругу или тематическая вечеринка. Слишком яркий, эпатажный вариант не рекомендуется для корпоративов.

При макияже с любыми темными тенями или тенями с блестками (глиттером, шиммером) важно помнить, что они могут осыпаться на лицо во время нанесения, и это испортит уже нанесенную основу, поэтому сначала делаем макияж глаз, а уже после работаем с тональным кремом, консилером и пудрой. Чтобы удалить лишние блестки с лица после нанесения макияжа, используйте скотч: он быстро уберет с кожи под глазами и щек осыпавшиеся блестки, не размазав их при этом по лицу.

Яркая помада

Традиционно считается, что акцент нужно делать либо на глаза, либо на губы. Макияж с яркой помадой всегда будет актуальным: минимум туши для ресниц и немного теней, не привлекающих к себе внимание, а весь акцент – на яркие губы. Причем цвет помады можно выбрать тот, что подходит именно вам: бордовый, алый, розовый или кроваво-красный. Многие известные бренды выпустили в этом году новогодние коллекции с яркими помадами: Dior, Chanel, Guerlain. Особенно популярны сейчас винные оттенки помады: бордовый, бургунди, темный сливовый. Такая помада требует осторожности, поскольку при неправильно подобранном тоне лицо может казаться чересчур бледным. Чтобы избежать этого, возьмите правильные оттенки теней для новогоднего макияжа. При выборе исходите из цвета вашей помады: к фиолетовым, сливовым, бордовым оттенкам помады хорошо подходят близкие по палитре цвета – нежный сиреневый, холодный розовый, серебристый.

Изысканные бриллианты

LENA COHEN TRES CAMPANAS 18K GOLD CARTILAGE DIAMOND STUD

От £365 // lenacohen.co.uk

Изысканные украшения для ушей: серьги и пирсинг с натуральными бриллиантами – это особый шик, прекрасное дополнение для любого наряда. Это способ показать, что у вас есть вкус, вы носите качественные украшения ручной работы, но при этом не кричащие, а элегантные. Вы сможете выбрать между белым и желтым золотом и даже отрегулировать длину.

Ароматы вечеринки

Как говорил легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран, «даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов».

Да здравствует вельвет!

BDK PARFUMS VELVET TONKA EAU DE PARFUM

£170 за 100 мл // selfridges.com

Встречайте BDK Parfums Velvet Tonka, ольфакторную оду всему бархатистому! Никогда еще не было более подходящего времени, чтобы окунуться в этот аромат, как сейчас, перед Рождеством 2021 года, когда снова в тренде бархатные наряды (приготовьте миди-платья-комбинации и шелковые костюмы в сочетании с бархатным верхом). Восхитительное трио из миндаля, флердоранжа и табака с добавлением меда – это то, с чем вы непременно захотите провести время у камина морозными вечерами, но парфюм будет прекрасен и на рождественских гала-вечеринках.

Семейство ароматов: цветочно-древесные.

Верхние ноты: апельсиновый цвет, миндаль.

Ноты сердца: роза, табак.

Базовые ноты: бобы тонка, мадагаскарская ваниль, амирис, амбервуд.

Черный правит балом

CARINE ROITFELD 7 Lovers Aurèlien

£190 за 90 мл // harrods.com

Коллекция «Семь влюбленных» от Карин Ройтфельд – это ода семи знаковым городам мира. На создание Aurèlien ее вдохновила первая большая любовь в Париже: в этом аромате (как и в чувствах) противоположности притягиваются – элегантный, но чувственный жасмин сочетается с пачули и смолами. Так бывшая главный редактор Vogue Paris, ставшая прекрасным дизайнером ароматов, переживает свой парижский роман. Этот аромат будет соответствовать дресс-коду рождественской вечеринки black tie – от атласных или шелковых комплектов до тяжелых вельветовых элементов.

Семейство ароматов: восточные.

Базовые ноты: бензоин, пачули, амбра.

Средние ноты: жасмин, мирра, опопонакс.

Верхние ноты: апельсиновый цвет.

Взрыв блесток

LA MAISON J.U.S SEXYCRUSH GOLD EDITION

£165 за 100 мл // harrods.com

Очень серьезно относитесь к яркому традиционному рождественскому «дресс-коду»: мишура, блеск и взрыв ярких оттенков? Для веселой бесшабашной вечеринки больше всего подойдет Sexycrush Gold Edition – и облачен он в новый золотой флакон, который выпустили специально к праздничному сезону. Ингредиенты парфюма также получили сказочно праздничное обновление: нотки ванили, уда, дерева и розы. И держится этот аромат так долго, что вы будете вспоминать веселую ночь и на следующий день!

Семейство аромата: восточные древесные.

Ноты аромата: уд, лабданум, пачули, ваниль, роза, мирра, мускус, бобы тонка и др.