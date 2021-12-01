Туманы, овсянка, stiff upper lip и прочие заблуждения о Великобритании

Скажите честно: какая мысль или образ всплывают в голове, когда речь заходит об Англии или Лондоне? Невзирая ни на что, это почти всегда овсянка и чай, туман и дождь, невкусная еда, не всем понятные шутки и еще несколько столь же потрепанных многолетним пользованием мыслеформ. Спустя секунду сознание быстро исправляется, однако все уже испорчено – стереотипы сработали, нам стыдно, но что делать? Заблуждения – нормальное проявление работы мозга, но это вовсе не значит, что мы продолжим блуждать в потемках, пока жизнь на глазах опровергает клише. Давайте бороться вместе и выявлять правду о Британии и ее жителях! Начнем, пожалуй, с погоды – любимой темы для разговора.

Дожди и туманы

Вообще, конечно, интересно наблюдать, как частный случай захватывает общее понятие. Откуда пошли эти бесконечные туманы в Англии (Туманном Альбионе), когда любой житель королевства скажет, что их количество не больше и не меньше, чем в любой другой стране того же климатического пояса?

Когда римляне высадились на юго-восточной оконечности острова Дувр, их встретили белоснежные скалы, окутанные туманом. И, как часто случалось в те времена, именно первая увиденная картина и дала название месту. Латинское слово albus значит «белый», откуда и пошел Альбион (а впервые официально Британские острова так назвал Птолемей). Бытует еще одна версия: праиндоевропейское слово alb означает «холм». Сначала Альбионом называли Великобританию, а потом топоним отошел к Шотландии – возникло гэльское название Alba. Но для очень многих Соединенное Королевство так и осталось Туманным Альбионом.

Еще одна причина, по которой страну называют туманной, кроется не в природной, а техногенной особенности. В середине XIX века многие английские города буквально тонули в смоге. Промышленность расцветала прежде всего благодаря углю, на котором работали предприятия и с помощью которого обогревались жилища. Побочные эффекты – дым и туман – губили людей и природу. Потом к этому добавились автомобильные выхлопы – и тут уж всякому терпению пришел конец. В 1956 году был принят закон о запрете на использование угля на предприятиях крупных городов. Воздух очистился, люди задышали, а привычка называть Великобританию Туманным Альбионом осталась, с чем мы пытаемся бороться до сих пор. В целом же количество туманных дней здесь не превышает 50.

Тут хотелось бы упомянуть еще об одном значении словосочетания – ироничном. Так Англию называли политики за ее любовь к дипломатическим интригам. В начале XX века Франция и Россия без обиняков прозвали ее «коварным Альбионом», намекая на внешнюю политику страны, неуклонно следовавшей только своим национальным курсом, ради которого не раз отменялись ранее заключенные договоры с другими державами. Сегодня этот смысл утрачен.

Теперь о якобы нескончаемых дождях. Приехав в Лондон впервые, я готовилась к непрерывной сырости и даже выучила несколько выражений на случаи разнообразных проявлений дождя по нарастающей: drizzle, spitting, spotting, shower, downpour, pour и т. д., – а также обзавелась большим крепким зонтом. Надо сказать, что словами я пользовалась значительно чаще, чем зонтом. Кроме того, в ожидании дождя заглянув в гугл, выяснила, что по статистике дожди в Москве, Риме, Париже, Рио-де-Жанейро или Пекине идут чаще, чем в Лондоне, а репутация подмочена почему-то только у последнего. Нехорошо!

И для любителей цифр: в Риме, который иначе как солнечным не называют, осадков выпадает в год 874 мм, в Москве – 707, а в Лондоне – 583!

Овсянка как символ Англии, или Что у нас на завтрак?

Как получилось, что скромная овсянка стала чуть ли не символом целой страны? И сейчас каждый второй уверен, что все англичане, проснувшись, приступают к поеданию овсяной каши. Когда-то эта каша (тот самый традиционный porridge) и правда была национальным блюдом, поскольку ею питались в основном бедные слои населения. Но называлась она в те темные и некомфортные времена pottage, прямо указывая на посуду, в которой готовилась, – горшок. Вечером овес замачивали, а утром варили или ели в холодном виде. Малоаппетитная, надо сказать, вырисовывается картина.

Со временем привычка отошла в прошлое, а на смену ей в викторианские времена появилось то, что называется full english breakfast или fry up – полный английский завтрак. Это очень калорийная еда (примерно 1 000 калорий), все компоненты которой подверглись жарке. В завтрак входят яичница или яйца пашот, белые бобы в томатном соусе, сосиски или колбаски, бекон, грибы, помидоры и тосты. Запивается это дело кофе или чаем. После такого плотного завтрака можно отправиться по своим делам и не вспоминать про еду весь день.

Так что в появлении стереотипа виновато знаменитое восклицание «Овсянка, сэр!» из советского «Шерлока Холмса». А упоминать про обычные кофе-чай и тосты с джемом, которыми перехватывают в утренней спешке англичане, мы даже не будем.

«Невкусная» британская кухня

Принято считать, что традиционная английская еда – грубоватая, простоватая, совсем не изысканная, не очень вкусная, да и что там о ней говорить. Можно было бы согласиться с этим, если бы не высочайшее качество продуктов, из которых готовят блюда: ростбиф, корнуольский пирог, яйца по-шотландски, йоркширский пудинг, пастуший пирог, кеджери (основанный, правда, на индийском рецепте, но давно ставший английским, как и карри тикка масала), знаменитый фиш-энд-чипс и другие.

Полностью опроверг утверждение о бедности и незамысловатости английской кухни один из лучших шеф-поваров мира Хестон Блюменталь в своем ресторане Dinner. Он проанализировал множество кулинарных книг, в том числе написанные шеф-поварами короля Ричарда II, и убедился, что еде при английском дворе уделялось большое внимание. Кроме того, изучив историю британской кухни вместе со специалистами по истории кулинарии и сотрудниками дворца Хэмптон-корт, он создал неожиданно изысканное и уникальное меню. У ресторана сейчас две мишленовские звезды и звание «Лучший ресторан мира» за 2013 год. Такая ли уж невкусная британская кухня?

Существуют ли на самом деле «чайные маньяки»?

Хотя в Англии бывает довольно холодно и ветрено, когда надо согреться чем-нибудь горячим (или горячительным, но мы сейчас не об этом), большинство британцев предпочтет кофе, а вовсе не чай, который они, согласно мифам и легендам, пьют непрерывно. Статистика утверждает, что сейчас потребление кофе выросло примерно в 2,5 раза по сравнению с чаем. Цифры для наглядности: 2,1 млрд чашек кофе против 874 млн чашек чая в год.

Не будем забывать, что кофе в Англии начали пить примерно на 100 лет раньше чая, во второй половине XVI века. Сосчитать сегодня кофейни просто не представляется возможным, и их число растет постоянно. А когда нужно взять напиток навынос, то о чае практически никто и не вспоминает.

И снова статистика: по степени маниакальной любви к чаю на первом месте в мире находятся турки, за ними следуют ирландцы, а уже потом – англичане. Знаменитый five o’clock сдал свои позиции, оставшись как дань традициям в дорогих отелях.

Британский акцент британцев

Еще одно заблуждение, которое упорно не сдает позиции. Если имеется в виду тот самый стандартный («королевский») английский (Queen English), то на нем сейчас разговаривают разве только дикторы официальных телеканалов и высшая аристократия. Акцентов же так много, что упоминать сегодня о каком-то одном уже смешно. Только в Лондоне их целых четыре, да и в каждом городе страны имеется свой «язык». Человеку из столицы непросто общаться с жителями Шотландии, Ирландии или Уэльса. При этом все понимают Received Pronunciation (RP) – тот самый стандартный.

Кроме всем известного лондонского диалекта кокни, в столице и в целом в Великобритании сейчас очень распространены эстуарный английский (Estuary English) – некая помесь RP и кокни, а также совсем недавно появившийся мультикультурный лондонский английский (Multicultural London English). Как акцент он возник в конце ХХ века в результате наплыва эмигрантов из разных стран.

Поэтому, говоря о британском английском, надо уточнять, о каком именно акценте идет речь.

Юмор для своих

Пожалуй, ни о чем столько не сказано и не написано, сколько о британском юморе. Многие сходятся во мнении, что он доступен только самим англичанам, поскольку предполагает именно английскую ментальность. Но так ли это на самом деле? Скорее всего, нет, поскольку характерная манера шутить – невозмутимо, элегантно, остро – свойственна многим людям независимо от их национальной принадлежности. Для британцев нет никаких табу: они шутят обо всем, нередко – над собой. И последнее, пожалуй, можно считать типичным проявлением национального юмора, поскольку считается, что умение подшутить над собой – это свидетельство достоинства человека. А в старинных книгах о хороших манерах вообще настаивают на том, что чувство юмора можно и нужно воспитывать, ибо человек, лишенный его, далек от совершенства. Золотые слова!

Другое дело, что иностранцам почти невозможно оценить шутки, основанные на игре слов: тут необходимо блестяще владеть английским. А вот сарказм, иронию, подчеркнутую нелогичность или грубоватую и прямолинейную шутку могут понять очень многие.

Британцы жить не могут без королевы

Проснувшись поутру и выпив, как мы уже выяснили, кофе вместо чая, британцу нужно непременно узнать, как там здравствуют королева и семья. Но это еще одно популярное заблуждение: жители острова, конечно же, уважают свою королеву, находящуюся на троне уже без малого 70 лет, и многочисленных членов ее семьи, однако без фанатизма. Среднестатистический англичанин в курсе главных новостей, но детали вроде десерта, которым потчевали гостей на свадьбе Гарри и Меган Маркл, или лекарства, которым пользуется королева при насморке, наверняка знают только настоящие поклонники royal family (возможно даже, что в их домах на самом видном месте стоят фотографии, к примеру, Елизаветы II, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их очаровательных детей).

Большая часть жителей страны гораздо более заинтересована в собственной жизни, и в ней находится место для довольно серьезной критики королевской жизни и политики. А 20% англичан и вовсе не любят свою правительницу и регулярно выступают против ее правления и монархии вообще.

Британская невозмутимость, или Stiff upper lip

Считается, что англичане никогда не выдают своих чувств, малоэмоциональны, да и вообще достигли нереальных высот самоконтроля. Эта черта британского характера, иллюстрируемая идиомой stiff upper lip («жесткая верхняя губа»), демонстрирует стойкость и силу характера, которая позволяет в минуты сильного волнения держать лицо и не дрожать верхней губе.

Еще одно заблуждение, которое давно пора забыть. В викторианские времена так и нужно было вести себя представителям аристократии, но сегодня это уже неактуально. Чтобы убедиться в этом, стоит хотя бы зайти в паб, пойти на футбольный матч или прогуляться по городу в пятницу вечером. Тонна эмоций обеспечена!

Подготовила Ясмин Шамцян