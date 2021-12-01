Зимние радости: воздух, лед и коньки

У предновогоднего сезона много радостей, и каток – одна из них. Свежий зимний воздух, яркие огни, высоченная елка, движение и ветерок, сразу выдувающий из головы все накопленные за год сомнения, – что может быть лучше? В Британии, к нашему счастью, принято кататься на коньках – с детьми, всей семей или с друзьями, поэтому в декабре в Лондоне открываются многочисленные катки. Они очень разные: одни побольше, другие поинтереснее, третьи – в красочном окружении и т. д. Для сезонных удовольствий любой из них отлично подойдет.

Вообще в королевстве катки работают сессиями – по одной в час, билеты продают на определенное время, и всех обладателей билетов на одну сессию впускают на каток одновременно. Иначе говоря, прийти когда вздумается и выйти на лед обычно бывает нельзя. В цену билета почти всегда включена аренда коньков, но можно и свои принести. Каток чаще всего общий для взрослых и детей.

Winter Wonderland

В конце ноября Гайд-парк превращается в зимнюю «Страну Чудес» – несколько китчевую, но оживленную и веселую. В этом году вход туда, к сожалению, лимитированный и платный, зато время пребывания не ограничено. Билеты дешевые – £7,50 в пиковые часы и £5 в любое другое время. Если вы закажете еще и билеты на аттракционы или мероприятия (на тот же каток, например) на £20 и больше, то вход будет бесплатным, главное – купить все это добро одним платежом. Зато чего здесь только нет: карусели, аттракционы для всех возрастов, игры, концерты, обязательный рождественский рынок с целым морем глинтвейна, грот Санта-Клауса и, наконец, каток – самый крупный в Лондоне. Здесь обычно многолюдно, особенно ближе к вечеру, но поле на самом деле большое, так что получается не тесно.

КОГДА: до 3 января, с 10:00 до 22:00

ГДЕ: Hyde Park, London W2 2UH

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 50 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £10,50, детские – от £7,50

Hampton Court Ice Rink

Каток у Лондонского Тауэра, к сожалению, в этом году работать не будет, но зато уже открылось ледовое поле у дворца Хэмптон-корт. Хэмптон моложе Тауэра (заложен в XVI веке), но очень яркий и, что самое главное, прекрасно сохранившийся. В стоимость билета на каток вход во дворец не включен, но провести вечер на льду у такого интересного памятника – особая радость и особая атмосфера. Особенно хороша подсветка – ее в праздничный сезон дополнительно увеличивают, и по вечерам королевская резиденция кажется чем-то совершенно сказочным.

Обычно тут практически не бывает туристов, да и посетителей не слишком много, но каток большой, удобный, с возможностью покататься даже с маленькими детьми. Для желающих есть симпатичное кафе с кофе, горячим шоколадом (какой же английский каток без него?) и выпечкой.

КОГДА: до 9 января, с 10:00 до 20:45

ГДЕ: Molesey, East Molesey KT8 9AU

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 45 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £16,00, детские – от £11,50

Natural History Museum Ice Rink

Другое место, которое я очень люблю навещать зимой, – это Natural History Museum. Увы, каток при нем заливают в этом году последний раз: площадку перед музеем собираются переоборудовать в парк дикой природы, – так что не упустите последнюю возможность здесь побывать. Тут гораздо спокойнее, чем в соседнем Гайд-парке, а здание музея такое уютное, что одного этого хватает для создания праздничной атмосферы, причем старой, викторианской.

На катке нет ограничений по возрасту, сюда можно прийти с детьми, есть даже специальные уроки катания на коньках для малышей от 4 до 8 лет.

КОГДА: до 9 января, с 11:00 до 22:00

ГДЕ: Cromwell Rd, South Kensington, London SW7 5BD

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 50 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £12,65, детские – от £8,80

Ice Rink Canary Wharf

Английская погода не всегда располагает к развлечениям под открытым небом, и на этот случай есть Ice Rink Canary Wharf. В этом году его разместили опять на Канада-сквер, но решили обезопасить от дождя – прикрыли сверху навесом. Зрелище получилось сюрреалистическое: прозрачная крыша, а над нею нависают залитые светом небоскребы, отражаясь на гладком льду.

Сюда ходят в основном работники офисов. Появляются они после рабочего дня, поэтому тут оживленно только вечером, а днем – наоборот, по сравнению с прочими городскими катками малолюдно. Открылся Ice Rink Canary Wharf в октябре и работать будет до конца февраля.

Тут есть ограничение по возрасту: нельзя прийти с детьми младше 4 лет, и поэтому, пожалуй, взрослые преобладают.

КОГДА: до 26 января, с 10:30 до 22:30

ГДЕ: Canada Square, London E14 5AB

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 50 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £17,95, детские – от £11,95

Queen’s House Ice Rink

Зато традиционно много детей на Queen’s House Ice Rink. Он в этом году, к счастью местных жителей, наконец вновь заработал и, как обычно, собирает по выходным половину окрестного населения: кто-то катается, а кто-то просто гуляет и пьет глинтвейн. Каток этого стоит: удобный, открытый для всех, а еще окружен такими интересными зданиями, что советуем прийти сюда даже ради того, чтобы полюбоваться ими. Особняки здесь очень изящные, так что в зимние сказки среди них веришь без труда, и виднеющиеся на горизонте высотки совершенно этому не мешают, а наоборот – добавляют лондонской изюминки. Можно и в Морской музей заскочить – там много интересного, особенно для детей.

КОГДА: до 9 января, с 11:00 до 21:00

ГДЕ: Romney Rd, London SE10 9NF

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 50 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £15,00, детские – от £8,50

Skylight Tobacco Dock

Тот, кто предпочитает исключительно взрослые заведения, может провести вечер в Skylight Tobacco Dock. Этот знаменитый бар в декабре разрастается, соответственно, с каждым годом находящийся здесь каток становится все больше. Приехать сюда стоит уже ради одного опыта: это единственный в Лондоне каток на крыше. Точнее, есть и другие, но они располагаются на невысоких зданиях или пристройках, а Skylight – на самом верху, и получается, что под ногами – лед, над головой – небо, вокруг – небоскребы, а где-то внизу – машины и обычная уличная жизнь. Зрелище и вправду неординарное! Заодно можно дополнить день недорогим ужином в прозрачном подогреваемом «иглу», походом в «альпийский» ресторан, вечером в баре, стилизованном под эпоху американского «сухого закона» или фильмом в небольшом кинотеатре – он тоже прямо здесь.

КОГДА: до 20 января, с 12:00 до 23:00

ГДЕ: Tobacco Dock, London E1W 2SF

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 50 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – £15,00

Somerset House Ice Rink

Очень люблю Сомерсет-хаус. Радостно, что занимающая это чудесное здание Галерея Курто недавно открылась после реставрации – в ней собрана самая большая частная коллекция произведений импрессионистов и постимпрессионистов на территории Британии. Зимой во внутреннем дворе этого дворца заливают каток – большой, просторный и с отличной подсветкой.

Вечером все выглядит особенно живописно: неоклассический дворец XVIII века, огромная елка, море разноцветных огней и приятная музыка. Тут обычно не бывает слишком много посетителей, что тоже приятно, а по вечерам работают диджеи из хороших клубов. Билеты на такие сессии с музыкой стоят дороже, зато вечер получится интересный и очень лондонский.

Одновременно с катком здесь каждый год появляется бар, как правило, принадлежащий какому-нибудь крупному и непременно праздничному алкогольному бренду. В прошлом году это был Baileys, в этом – Moet & Chandon. Также в новом сезоне тут возникли поп-апы: шале-ресторан с альпийской кухней и магазин Hotel Chocolat с мастер-классами по изготовлению шоколада для взрослых и детей.

КОГДА: до 16 января, с 10:00 до 22:00

ГДЕ: London WC2R 1LA

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ: 45 минут

БИЛЕТЫ: взрослые – от £11,00, детские – от £8,50

Подготовила Елена Чернявская