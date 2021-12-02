Глава МИД ездила на танке у русской границы

В РФ это назвали враждебным актом

Лиз Трасс сделала заявку на лидерство в Консервативной партии, повторив знаменитый жест Маргарет Тэтчер. «Железная леди» в ходе своего визита в ФРГ в 1986 году под объективами фотокамер ездила на военных бронемашинах и палила из пушки. Нынешняя глава внешнеполитического ведомства позволила себе аналогичный поступок. Об этом пишет The Times.

Трасс в каске и бронежилете разъезжала на танке в паре километров от границы с Россией по тренировочному лагерю британских солдат в Эстонии. Министр заявила: «Мы будем вместе с другими демократическими странами противостоять злонамеренным действиям России». Она заверила, что НАТО намерен обеспечивать безопасность Украины на фоне растущих опасений, что Владимир Путин планирует вторжение в соседнее государство.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал поступок главы МИД Великобритании. «Госпожа Лиз Трасс повела себя в лучших традициях представителей Британской империи XVIII–XIX веков при посещении колоний и подмандатных территорий. Представляю, какая реакция была бы в натовских столицах, если бы наш Сергей Лавров прибыл в Беларусь и прокатился на российском танке на польской границе», – отметил Джабаров.

Жест министра был сделан на фоне падения популярности главы британского правительства Бориса Джонсона. К началу зимы его рейтинг опустился до нового минимума. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному ConservativeHome, премьер сейчас пользуется доверием, оцениваемым в минус 17 пунктов, тогда как госпожа Трасс обладает рейтингом плюс 82,3.