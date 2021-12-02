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Компании Лондона – лидеры по прибыли

Компании Лондона – лидеры по прибыли
Фото Flickr

Промышленность Бирмингема просела

Исследование, проведенное бухгалтерской фирмой BDO, показало, что у столичных фирм средняя норма прибыли составляет 8,1%, что намного выше среднего по Великобритании показателя в 6,7%. Данные отчета публикует City A.M. 

В Лондоне прибыльность предприятий увеличена за счет сферы финансовых услуг со средней маржей в 14,4%. Этот показатель остается высоким, несмотря на Брексит. Ричард Бердж, исполнительный директор Лондонской торгово-промышленной палаты, сказал, что данные «подчеркивают важную роль, которую столичный бизнес играет в британской экономике».

Второе место заняла Шотландия со средней рентабельностью 7,5%. На юго-западе и северо-востоке Англии показатель составил 6,2 и 6,1% соответственно.  Худшие результаты у Западного Мидленда – всего 2,8%. Эта цифра может отражать зависимость от обрабатывающей промышленности в регионе, но она все равно ниже, чем в среднем по отрасли (3,1%).

Радж Кандола, глава отдела политики Торгово-промышленной палаты Большого Бирмингема, сказал: «Результаты неутешительны, но они указывают на более долгосрочные проблемы, связанные с производительностью в Западном Мидленде. Если правительство всерьез настроено на повышение уровня жизни и обеспечение прибыли во всех частях страны, то важно снизить давление на ослабленный из-за пандемии бизнес».

В исследовании были собраны данные 220 тыс. британских компаний. В нем использовались сведения за финансовый год, закончившийся в сентябре 2020 года.

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