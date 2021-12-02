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Премьера обвинили в нарушении карантина

Премьера обвинили в нарушении карантина
Фото Flickr

Застолье на Даунинг-стрит было антиковидным

Борис Джонсон заявил, что правила самоизоляции не были нарушены в его резиденции в разгар прошлогодней пандемии. Эти слова были сказаны после сообщений о том, что на Даунинг-стрит проводились рождественские вечеринки.

Би-би-си связалась с источником, который посетил собрание на Даунинг-стрит 18 декабря 2020 года. По его словам, на мероприятии присутствовало «несколько десятков» человек, проводились игры и подавались еда и напитки. Премьер-министр не отрицает, что вечеринка была, но заверил, что «все антиковидные меры были соблюдены».

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер обвинил главу правительства в лицемерии. Выступая в парламенте, оппозиционер сказал: «Неужели премьер-министр ожидает, что страна поверит в это? Людям запретили видеться со своими близкими на прошлое Рождество, а у него хватило духу устроить пьяную вечеринку на Даунинг-стрит!» Он упрекнул лидера тори в том, что он «держит британскую нацию за дураков».

Джонсон парировал: «Могу ли я порекомендовать господину Стармеру отменить рождественскую вечеринку лейбористов, назначенную на 15 декабря, на которую его, кстати, по непонятным причинам не пригласили?». Стармер остался непреклонен: «Сейчас, когда вопрос общественного здравоохранения стоит особенно остро, как можно ожидать, что люди будут доверять премьер-министру, если он полагает, будто правила для него не писаны?» Джонсон назвал обвинения полной чушью. «Вы бы лучше, если честно, сказали что-нибудь о жертвах шторма «Арвен» в Шотландии», – возмутился премьер.

Как сообщает пресса, официальная рождественская вечеринка для сотрудников дома №10 на Даунинг-стрнит была отменена в прошлом году, но неформальное застолье, на котором премьер-министр не присутствовал, состоялось 18 декабря. Борис Джонсон призвал британцев не отменять праздники в этом году, несмотря на появление нового штамма коронавируса «омикрон». Глава правительства посоветовал гражданам ревакцинироваться и следовать новым, более жестким ограничениям.

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