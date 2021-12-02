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Стихийные бедствия на фоне климатического кризиса

Стихийные бедствия на фоне климатического кризиса
Фото commons.wikimedia.org

«Арвен» была только началом

По словам министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, шторм «Арвен» стал «событием, подобного которому мы не видели в течение 60 лет». Квази Квартенг заявил, что Великобритания должна быть готова к экстремальным погодным условиям из-за климатического кризиса. Политика цитирует The Guardian.

Даже через неделю после бури более 30 тыс.  домохозяйств продолжают выживать без энергоснабжения. Квартенг сказал, что большинству из них восстановят электричество «в ближайшие день или два», хотя он признал, что в отдаленных районах, возможно, придется ждать гораздо дольше.

Министр выразил соболезнования по поводу гибели трех человек во время шторма, а также отметил, что исключительно сильный ветер скоростью почти 100 миль/ч повредил линии электропередач и потребовал от инженеров огромных усилий по их восстановлению. Сильнее прочих пострадали районы долины Уир на севере Нортумберленда, север Пик-Дистрикта и юг Лейк-Дистрикта, а также Абердин и Перт в Шотландии.

Чиновник призвал тех, кто продолжает сидеть без электричества, позвонить по номеру 105. Горячая линия столкнулась с беспрецедентной нагрузкой после бурана, названного в честь эльфийской принцессы из книг Джона Толкина. Многим гражданам пришлось ждать до двух часов, чтобы дозвониться и рассказать о проблеме. «Мы должны быть готовы к таким же экстремальным и трудным погодным условиям в будущем. Мы обязаны убедиться, что наша система устойчива в подобной ситуации», – сказал Квази Квартенг,  выступая в палате общин.

Он отвечал на вопросы теневого секретаря по изменению климата Эда Милибэнда, который заявил, что «в условиях климатического кризиса экстремальные погодные условия, к сожалению, станут более обычным явлением». «Меня беспокоит, что мы не сумели выучить заданный нам природой урок», – резюмировал чиновник.

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