Строители Стоунхенджа ели пироги с фаршем

Жрецы питались плотно

Археологи предположили, что друиды, возводившие мегалит, могли подкреплять свои силы доисторической версией мясных пирогов. О гипотезе пишет The Guardian.

По мнению ученых, инженеры великого монумента в Уилтшире, возможно, поддерживали свои жизненные силы за счет специфической версии энергетического батончика. Их рацион состоял из ягод, орехов и животного жира, вероятно, смешанных вместе. Исследователи установлени, что середина зимы была важным временем года для строителей Стоунхенджа. К концу декабря древние люди привозили на капище коров и свиней со всей округи (и даже из Шотландии), чтобы устроить пиршество в честь зимнего солнцестояния.

Археологи обнаружили свидетельства сбора и приготовления фундука, плодов терна, яблок и других фруктов, а также остатки обугленных растений. Находки были сделаны в Даррингтон-Уоллс, поселении строителей Стоунхенджа, основанном примерно в 2 500 году до н. э. Его обитатели умели выращивать зерновые культуры, пекли хлеб из пшеничной, ореховой и желудевой муки.

Организация English Heritage, которая заведует Стоунхенджем, признает, что эта гипотеза – лишь небольшой скачок в исследовании быта древних жителей Британских островов. Однако представители организации выдвигают предположение, что древние инженеры могли, помимо хлеба, питаться пирогами с фаршем, вероятно, испеченными с использованием плоского камня или керамического горшка, нагретого в тлеющих углях. По мнению ученых, блюдо напоминало современный традиционный валлийский пирог.