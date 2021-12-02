﻿﻿﻿﻿﻿

Строители Стоунхенджа ели пироги с фаршем

Строители Стоунхенджа ели пироги с фаршем
Фото Flickr

Жрецы питались плотно

Археологи предположили, что друиды, возводившие мегалит, могли подкреплять свои силы доисторической версией мясных пирогов. О гипотезе пишет The Guardian.

По мнению ученых, инженеры великого монумента в Уилтшире, возможно, поддерживали свои жизненные силы за счет специфической версии энергетического батончика. Их рацион состоял из ягод, орехов и животного жира, вероятно, смешанных вместе. Исследователи установлени, что середина зимы была важным временем года для строителей Стоунхенджа. К концу декабря древние люди привозили на капище коров и свиней со всей округи (и даже из Шотландии), чтобы устроить пиршество в честь зимнего солнцестояния.

Археологи обнаружили свидетельства сбора и приготовления фундука, плодов терна, яблок и других фруктов, а также остатки обугленных растений. Находки были сделаны в Даррингтон-Уоллс, поселении строителей Стоунхенджа, основанном примерно в 2 500 году до н. э. Его обитатели умели выращивать зерновые культуры, пекли хлеб из пшеничной, ореховой и желудевой муки.

Организация English Heritage, которая заведует Стоунхенджем, признает, что эта гипотеза – лишь небольшой скачок в исследовании быта древних жителей Британских островов. Однако представители организации выдвигают предположение, что древние инженеры могли, помимо хлеба, питаться пирогами с фаршем, вероятно, испеченными с использованием плоского камня или керамического горшка, нагретого в тлеющих углях. По мнению ученых, блюдо напоминало современный традиционный валлийский пирог.

profile-sample2
В ЕС задумались об обязательной вакцинации
02-12-2021
profile-sample2
Компании Лондона – лидеры по прибыли
02-12-2021
profile-sample2
Глава МИД ездила на танке у русской границы
02-12-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.