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В ЕС задумались об обязательной вакцинации

В ЕС задумались об обязательной вакцинации
Фото Flickr

Тревога на континенте вызвана «омикроном»

Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность обязательной вакцинации для борьбы с ковидом, в частности с его новейшим штаммом. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Слова политика приводит Би-би-си. 

По мнению фон дер Ляйен, вакцины будут иметь решающее значение в борьбе с «очень заразным» новым вариантом. Около двух десятков стран сообщили о случаях заражения «омикроном», в связи с чем в ЕС уже ужесточили ограничения на поездки. В ноябре европейские страны столкнулись с очередным всплеском пандемии. Председатель Еврокомиссии полагает, что для членов Евросоюза «понятно и уместно» обсуждать обязательную вакцинацию, учитывая, что треть населения блока не привита. «Это требует взвешенного подхода, но я думаю, что это обсуждение следует вести», – прокомментировала чиновница на пресс-конференции в Брюсселе.

Отдельные государства члены ЕС уже предпринимают шаги в этом направлении. Австрия объявила об обязательной вакцинации против COVID-19 с февраля следующего года, а Греция штрафует всех непривитых лиц старше 60 лет на €100 (£85) ежемесячно. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса всех категорий населения. 

Между тем Всемирная организация здравоохранения назвала «омикрон» «вызывающим беспокойство». Представители ВОЗ обещают дать полный отчет о новом штамме в течение нескольких дней. В Южной Африке этот вид вируса уже доминирует: ежедневное число зарегистрированных случаев заражения за неделю удвоилось. Однако ВОЗ уже заявила: по ее сведениям, существующие вакцины «по-прежнему предотвращают тяжелое течение болезни».

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