Записка Диккенса выставлена на аукцион

Эстимейт документа – £6 000

Праздничное письмо, написанное Чарльзом Диккенсом во время путешествия по Великобритании, в ходе которого он на публике читал свой рассказ «Рождественская песнь», будет выставлено на аукционе Christie’s в Лондоне, сообщает Reuters.

В четырехстраничном послании от 6 декабря 1858 года своему другу, архитектору и члену парламента Джозефу Пакстону, британский классик описывает обед, устроенный в свою честь, на котором Пакстона настоятельно просили воздержаться от политических рассуждений во время застолья.

«Это действительно великолепное письмо, поскольку оно связывает Чарльза Диккенса и другого выдающегося человека викторианской эпохи, – заявил Томас Веннинг, глава книжного отдела Christie’s в Лондоне. – Он пишет довольно красочно, чтобы выразить свое разочарование по поводу того, что застолье свернуло не туда, и ярко рисует портрет местного предпринимателя, который, по-видимому, все испортил, – человека по имени Уиттен».

Ожидается, что за записку будет выручено от £4 000 до £6 000 на распродаже ценных книг и рукописей 15 декабря. Другие рукописи Диккенса были дешевле, но аукционисты «оценили это письмо немного выше, потому что оно особенно хорошо».