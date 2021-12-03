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Бесплатные новогодние поездки в метро отменяются

Бесплатные новогодние поездки в метро отменяются
Фото pixabay

Пандемия подкосила финансовое состояние подземки 

Бесплатные поездки по системе Transport for London в канун Нового года уже давно стали своего рода лондонской традицией. Журнал Time Out London в присущей ему иронической манере называет ее ежегодной вакханалией, когда столичные жители бросают карты Oyster в дальний угол и, нарядные, устраивают импровизированные вечеринки на платформах, заливая полы вагонов липкой смесью пота, выпивки и конфетти. Пандемия прервет этот обычай. TfL объявила, что бесплатного прохода в метро на этот Новый год не будет: из-за резкого сокращения количества пассажиров в течение последних двух лет сети серьезно не хватает денег.

Тем не менее Night Tube будет работать всю ночь, и жители отдаленных уголков Лондона и его пригородов смогут спокойно добраться домой из гостей на общественном транспорте. А вот в Сочельник, 24 декабря, никакого продленного рабочего дня не планируется. Автобусы закончат работу в 23:30, поезда – в 22:00. Единственным транспортом, который будет функционировать в Рождество, будут такси, велосипеды Santander, автобусы и Dial-a-Ride (только для зарегистрированных участников), а также прокат электрических скутеров в некоторых районах Лондона. 

Вдобавок на некоторых линиях этой зимой начнутся профилактические работы. Журнал настоятельно советует свериться с сайтом TfL, чтобы запланировать маршрут праздничного путешествия заранее.

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