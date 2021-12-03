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Британия борется с ковидом лучше США

Британия борется с ковидом лучше США
Фото pixabay

Россия провалила вакцинацию 

Соединенное Королевство заняло 12-е место в новом рейтинге COVID Resilience Ranking, составленном агентством Bloomberg. Табель стран, в которых лучше всего живется в условиях пандемии, формируется на основании анализа 12 параметров, в которые входят скорость распространения ковида, качество здравоохранения и лечения, уровень вакцинации населения, динамика заболеваемости, масштаб смертности и т. д.

Всего в рейтинге 53 страны мира, предоставляющие необходимые для изучения данные. Возглавляют таблицу ОАЭ благодаря высокому уровню вакцинации (203 дозы на 100 человек населения). Число новых заражений и показатель смертности в этом ближневосточном государстве остаются одними из самых низких. Составители перечня отмечают высокий уровень здравоохранения в этой стране. Вторую строчку занимает Чили, поднявшаяся на шесть позиций благодаря высокой доле привитых граждан (211 доз на 100 человек), открытости для туристов и малому числу новых заражений. Далее следуют три европейские страны: Финляндия, Ирландия и Испания. 

Великобритания и США делят соседние 12-е и 13-е строчки. Германия по сравнению с предыдущей версией рейтинга упала на 19 позиций и занимает 32-е место, главным образом из-за нового всплеска заболевания этой осенью. Россия поднялась на две строки. Сейчас она занимает 44-ю позицию в рейтинге между Мексикой и ЮАР. Эксперты остались недовольны проваленной прививочной кампанией в РФ, а также высокой смертностью от ковида в этой стране. 

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