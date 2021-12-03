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Меган Маркл вновь выиграла суд у таблоида

Меган Маркл вновь выиграла суд у таблоида
Фото Flickr

Они опубликовали ее личную переписку

Герцогиня Сассекская призвала британские газеты  изменить их отношение к своей работе после того, как одержала победу над изданием Mail on Sunday по иску о неприкосновенности ее частной жизни в связи с публикацией ее письма отцу. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Апелляционный суд в Лондоне отклонил жалобу Mail on Sunday, поданную в ноябре против более раннего решения о нарушении конфиденциальности и иных прав супруги принца Гарри. В постановлении сказано, что содержание письма Меган Томасу Марклу «было личным, частным и не представляло общественного интереса».

«Эта победа не только моя, но и всех, кто не боится отстаивать то, что считает правильным», – говорится в заявлении герцогини. Она обвинила таблоид в том, что он затянул рассмотрение дела в желании напечатать побольше первых полос с кричащими заголовками. Она считает подобные практики вредными. По мнению Маркл, отрасль остро нуждается в реформе.

Издательство Associated Newspapers, выпускающее газету Mail on Sunday, заявило, что очень разочаровано этим решением и подаст новую апелляцию в Верховный суд. «Мы твердо убеждены, что приговор следует выносить только на основе доказательств, проверенных в суде, а не в кратком изложении очень спорного дела», – заявили адвокаты СМИ. 

Меган написала Томасу Марклу письмо на пяти страницах в преддверии своей свадьбы, которую ее отец пропустил из-за плохого состояния здоровья. Их отношения в тот период значительно испортились после того, как он признался, что позировал для фотокамер папарацци. Газета, опубликовавшая отрывки письма в феврале 2019 года, утверждала, будто Маркл хотела, чтобы письмо стало общедоступным, так как ее друзья в интервью американскому журналу People ссылались на него.

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