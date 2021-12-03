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Штраф в полмиллиона за адреса знаменитостей

Штраф в полмиллиона за адреса знаменитостей
Фото Flickr

Государство выложило в сеть личные данные звезд

Правительство Британии было оштрафовано на £500 тыс. за случайное размещение в интернете почтовых адресов более тысячи получателей новогодних наград. Среди пострадавших оказались певец сэр Элтон Джон, телеведущие Габби Логан и Надия Хуссейн, игрок в крикет Бен Стоукс, шеф-повар Эйнсли Хэрриотт, экс-руководитель NHS Саймон Стивенс и бывшая глава инфорегулятора Ofcom Шэрон Уайт. О скандале рассказывает Би-Би-Си. 

Утечка произошла 27 декабря 2019 года. Аппарат правительства, занимающийся вручением наград, опубликовал на сайте gov.uk файл с неотредактированными адресами 1 097 человек, получивших новогодние премии. Веб-ссылка на файл была быстро удалена, но он был кэширован и доступен для людей, вводящих точный адрес документа. Данные находились в открытом доступе в сети в течение двух часов и были просмотрены 3 872 раза. Управление комиссара по информации (ICO) провело расследование, по итогам которого пришло к выводу, что Аппарат правительства не принял адекватных мер для предотвращения таких утечек.

«Самоуспокоенность Аппарата и неспособность снизить риск взлома означали, что сотни людей потенциально подвергались риску мошенничества с использованием личных данных и угрозой их личной безопасности, – заявил директор по расследованиям ICO Стив Экерсли. – Этот штраф послужит сигналом для других организаций, что безопасность личной информации, а также неукоснительное исполнение правил по ее защите должны быть приоритетом в повестке дня». Правительство извинилось за утечку данных и заверило, что приняло меры, чтобы избежать ее повторения. 

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