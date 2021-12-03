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Театры ввели масочный режим

Театры ввели масочный режим
Фото Flickr

Культорганизации действуют по своей инициативе

Королевский оперный театр, Национальный театр, заведения Эндрю Ллойда Уэббера в Вест-Энде и ряд других сцен объявили, что ношение масок станет обязательным для всех посетителей. Так руководители храмов Мельпомены и Терпсихоры отреагировали на угрозу распространения нового штамма коронавируса. Об этом пишет The Guardian. 

Правительство не требовало от театралов ношения масок – владельцы заведений сами выступили с такой инициативой, после того как власти ввели антиковидный режим в магазинах и общественном транспорте. Королевская шекспировская труппа первой пошла на этот шаг, объявив, что в ее театре в Стратфорде-на-Эйвоне маски теперь обязательны для всех зрителей старше 12 лет, кроме освобожденных по медицинским показаниям. Их примеру последовали другие крупнейшие сцены Соединенного Королевства.

Организации намерены придерживаться новой политики как минимум до 19 декабря, когда правительство объявит, будут ли пересмотрены рекомендации по антиковидным ограничениям. Ответственность за отказ от ношения масок в частных заведениях аналогична введенной властями – штраф £200. По сообщениям, театралы восприняли новые требования спокойно: Королевской шекспировской труппе, к примеру, после объявления о новых правилах вернули лишь 30 билетов на постановку «Слон волшебника» из 6 тыс. проданных в течение недели. 

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