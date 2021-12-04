Хроника событий: VI Неделя российского кино

В Лондоне с большим успехом проходит Неделя российского кино. По словам организаторов, билеты в этом году продаются просто отлично. Генеральный продюсер Филип Перкон считает, что любители русского кино соскучились по возможности живого общения и просмотра картин в кинотеатре, в компании единомышленников. Тем ценнее стали встречи с создателями кинофильмов, которые были заявлены в программе. Несмотря на карантинные ограничения, в Лондон смогли прилететь актриса Оксана Акиньшина («Спутник»), продюсер «Петровых в гриппе» Илья Стюарт, создатели ленты «Джетлаг» Михаил и Лилия Идовы. Открыть фестиваль со сцены кинотеатра Odeon Luxe Cinema Филипу Перкону помогли актриса театра и кино, режиссер Алиса Хазанова и кинокритик Анна Смит.

Кроме Odeon Luxe Leicester Square, площадками Russian Film Week стали кинотеатр Cine Lumiere в Кенсингтоне, частные ВИП-залы в Mayfair Hotel и Soho Hotel Cinema и, конечно, зал в Pushkin House. О секретном показе в отеле Mayfair рассказывать было нельзя ни журналистам, ни гостям показа – никаких сториз, никаких комментариев. Это новый формат Недели дает возможность настоящим киноманам быть в числе самых первых зрителей картины, которая появится даже на фестивальных радарах только в следующем сезоне!

Самым популярным фильмом фестиваля стала лента «Петровы в гриппе» – бренд режиссера Кирилла Серебренникова и Каннского фестиваля сделали свое дело. Как только были раскуплены все билеты, организаторы не растерялись и добавили еще один показ в выходной день.

Очень трогательно зрители приняли работу Оксаны Карась «Доктор Лиза». После фильма в фойе кинотеатра можно было услышать комментарии: «Вот это настоящее кино!» Байопик «Доктор Лиза» рассказывает о напряженном дне из жизни реального человека – благотворительницы Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем. В главных ролях снялись Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.

Неделя российского кино – это еще и деловая программа. В этом году под эгидой форума Casting Bridge в театре Chelsea Theatre собрались около 40 молодых русскоговорящих актеров из разных стран, британские и российские кастинг-директора, продюсеры и режиссеры. Casting Bridge – это уникальный проект Russian Film Week, включающий в себя международный форум, сообщество русскоговорящих актеров и образовательные программы. Цель Casting Bridge – объединение специалистов кастинг-индустрии для обмена опытом и создание единой платформы русскоговорящих актеров из России, Великобритании и стран ЕС. Форум проходит в Лондоне с 2018 года, а с 2020-го команда регулярно проводит серию вебинаров и интенсивов для актеров на тему «Продвижение актера в России и за рубежом». Вокруг этой темы вращались все выступления спикеров.

Известный британский продюсер Роберт Джонс («Подозрительные лица», «Грязные прелести» и «Вавилон») дал молодым актерам такой совет: «Стучитесь в каждую дверь. Имейте непоколебимую веру в себя! Убедитесь, что вы как можно более заметны. Постарайтесь, чтобы вас заметили. Пройдите прослушивание, сделайте самопробы. Поймите, что выделяет вас из толпы!»

Кастинг-директор Виктор Дженкинс («Флибэг») заметил, что акцент – это не проблема: «Ваше преимущество в том, что вы русские актеры. Нам нравятся акценты. Дело не в акценте, а в сюжете. Относитесь к себе как к бизнесу. Инвестируйте в себя и заботьтесь о себе. Убедитесь, что вы знаете людей, с которыми хотите работать. Будьте подготовлены и обратитесь к ним в нужный момент».

На закрытой части форума кастинг-директора и продюсеры обменялись опытом работы. Екатерина Дубровская, кастинг-директор, руководитель департамента перспективных технологий и направления поиска талантов (GPM KIT Head of Talent Search Department GPM KIT) считает: «Зарубежные коллеги очень открыты к диалогу и любым возможностям для совместной работы. Путь в развитии гильдии нам предстоит небыстрый, но мы явно движемся в правильном направлении, и спасибо нашим английским коллегам за поддержку».

Курировали мероприятие Юлия Хамитова и Ольга Курскова.