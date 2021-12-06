Бэнкси хочет выкупить тюрьму

Уличный художник собирает деньги

Бэнкси намерен перебить заявку застройщиков и выкупить у государства Редингскую тюрьму, в которой когда-то отбывал наказание Оскар Уайльд. Художник хочет заплатить £10 млн, чтобы сделать из здания арт-центр. Эти деньги он надеется получить от продажи трафарета, использованного для создания работы на стене Редингского замка, сообщает The Independent.

Стоимость недвижимости – примерно £12,6 млн. Недостающую сумму готов дать совет городского округа Рединг. Бэнкси сказал: «Тюрьма мало занимала мои мысли, пока я не увидел ее из окна трамвая. Редко встретишь в городе идеальную для граффити 500-метровую стену – я буквально перелез через рядом сидевшего пассажира, чтобы получше рассмотреть здание. Еще до того, как я узнал, что это за место, я поклялся там поработать».

Мурал Бэнкси изображает человека в тюремной робе, который сбегает на связке простыней, заправленных в пишущую машинку.

Публика полагает, что это сам Оскар Уайльд, который отбывал на беркширской каторге двухлетнее заключение по обвинению в безнравственности и впоследствии написал поэму «Баллада о Редингской тюрьме». Бэнкси называет модерниста «святым покровителем места»: его восхищает, как поэт и драматург сумел найти источник вдохновения в том, что разрушило его жизнь.

Минюст, на балансе которого числится старинное здание, утверждает, что заявку подали слишком поздно. Скорее всего, пенитенциарное заведение отойдет застройщикам и после редевелопмента станет жилым комплексом.