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Британца, шпионившего на РФ, экстрадируют на родину

Британца, шпионившего на РФ, экстрадируют на родину
Фото pixabay

Сотрудник посольства в Берлине домой не хочет 

Немецкие официальные лица подтвердили получение запроса от Соединенного Королевства об экстрадиции подозреваемого в шпионаже в пользу России работника посольства Великобритании в Берлине. Об этом пишет Deutsche Welle. Дэвид С., полное имя которого не разглашается из-за законов Германии о конфиденциальности, был арестован в своем доме в Бранденбурге в августе 2021 года.

После ареста С. в его квартире нашли флаг России и символику ВМФ, а также армейские фуражки, плюшевую собаку и книги о Великой Отечественной войне.

Обвиняемый в тяжком преступлении 57-летний гражданин Великобритании, по мнению прокуратуры, передал секретные документы российским спецслужбам в ноябре 2020 года. Он якобы получил денежную компенсацию за предоставленную информацию. Дэвид С. публично не комментировал обвинения, но его адвокат сообщил журналу Der Spiegel, что С. не хочет возвращаться на родину ни при каких обстоятельствах. Государственный прокурор Бранденбурга Марк Беме заявил журналистам, что его ведомство не может назвать время возможной экстрадиции.

Если обвинения прокуратуры подтвердятся, С. станет одним из ряда российских агентов, недавно обнаруженных в Германии. В июне русскому сотруднику немецкого университета было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Москвы. Четыре месяца спустя один немец был осужден за передачу планов зданий парламента, Бундестага, российским агентам.

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