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Гайд-парк юрского периода

Гайд-парк юрского периода
Фото publicdomainpictures.net

Динозавров поселят на берегах озера Серпентайн

К выставке в Хрустальном дворце и скелету диплодока Диппи, который скоро вернется на свое законное место в зале Музея естествознания, в Лондоне добавится еще одна достопримечательность для любителей доисторических животных. Time Out London приглашает их в Гайд-парк, где будут установлены скульптуры динозавров в натуральную величину. 

Открытие выставки приурочено к выходу новой видеоигры «Jurassic World Evolution 2: Early Cretaceous Pack». На берегах озера Серпентайн, в одном из красивейших уголков столицы, появятся статуи древних чудовищ, населявших мелководье миллионы лет назад.

Посетители встретят грандиозных ящеров, знакомых, пожалуй, лишь тем, кто очень увлечен палеонтологией. Среди экспонатов – вуерозавр, джунгариптер и кронозавр.

Выставка откроется в 18:00 в среду 8 декабря и продлится два дня. Обозреватель журнала советует отправляться в Гайд-парк в сумерках, чтобы посмотреть на величественных рептилий при иллюминации, отражающейся от вод озера: «Может быть, вы даже сделаете несколько селфи с ними, чтобы преданное стадо фанатов собрания Хрустального дворца позеленело от зависти».

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