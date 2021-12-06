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Наркопотребителей лишат паспортов и водительских удостоверений

Наркопотребителей лишат паспортов и водительских удостоверений
Фото pixabay

Финансирование лечения наркозависимых увеличат 

Борис Джонсон объявил о запуске 10-летнего плана по борьбе с преступностью, связанной с наркотиками. Среди мер – изъятие у нарушителей паспортов и водительских прав, запреты на выезд из страны, более суровые приговоры для наркодилеров и полицейские мероприятия по разгону банд. Об этом пишет The Independent.

Однако наряду с кнутом у премьера припасен и пряник. Правительство выделит рекордные суммы на лечение наркозависимых лиц. Особое внимание будет уделено городам, где наблюдаются наиболее серьезные проблемы с наркотиками: Мидлсбро, Блэкпулу и Ливерпулю.

Соединенное Королевство захлестнула волна незаконного наркопотребления. По оценкам, в стране более 300 тыс. зависимых от опиатов и крэка. Кокаин принимает около 1 млн человек в год. Смертность от отравлений, вызванных злоупотреблением наркотиками, находится на рекордно высоком уровне, увеличившись почти на 80% с 2012 года. Рынок запрещенных наркотиков в Великобритании оценивается в £9,4 млрд, последствия – вдвое дороже. 

Тем временем спикер палаты общин сэр Линдси Хойл рассказал Sky News о том, что позвонит в полицию после заявлений о распространении наркотиков в парламенте. Он считает, что коридоры здания должны патрулироваться кинологами с собаками. По его словам, поступает все больше сведений о том, что в помещениях законодательного органа открыто принимают кокаин и курят марихуану. Один бывший депутат якобы даже внес своего наркодилера в качестве сотрудника в парламентскую зарплатную ведомость.

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