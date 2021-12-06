Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой единорог – 2021»

Кульминацией Russian Film Week стала церемония вручения премии «Золотой единорог», которая прошла в Theatre Royal Haymarket. В отличие от предыдущих лет, формат гала-ужина уступил место своеобразной театральной постановке по мотивам шекспировской «Бури», в которую были вплетены история русского корабля, направляющегося в Лондон, чтобы показать российское кино, и непосредственно объявление лауреатов премии.

Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Russian Film Week и Golden Unicorn:

«Я взволнован и заинтригован тем, что мы пробуем новый формат – церемонию награждения, соединенную с пьесой. Это настоящий праздник культуры и искусства. Возможно, мы сохраним этот формат и в будущем!»

Авторы пьесы «Буря и единорог» – Оливер Беннет и Владимир Щербань, учредители международной театральной компании HUNCH Theatre. Главную роль в спектакле исполнил актер, сценарист и продюсер Данила Козловский. Кроме того, в постановке участвовали писатель Александр Цыпкин, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли, а также актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун.

Данила Козловский:

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю на вручение премии «Золотой единорог» – и в качестве лауреата, и в качестве гостя церемонии. Здорово, что существует площадка, где у современного российского кино есть уникальный шанс быть представленным международному зрителю, а у моих коллег – шанс получить живой отклик и признание зарубежной аудитории. И, конечно, круто, оказавшись на английской сцене в самом центре театральной жизни Вест-Энда, играть пьесу Шекспира в таком импровизированном спектакле».

Премии присуждают два отдельных жюри: международное и российское, – что дает уникальную возможность посмотреть на российские и зарубежные фильмы через призму различных культур.

Анна Смит, председатель международного жюри Golden Unicorn – 2021, один из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая, блогер:

«Меня чрезвычайно впечатлил талант российских кинематографистов, демонстрируемый как за камерой, так и перед ней. Создатели картин чутко подошли к сложным темам – от политики до гендерного насилия – и умело сбалансировали темное и светлое. Российское кино, возможно, вступает в новую золотую эру!»

Алиса Хазанова, председатель российского жюри, актриса, режиссер, продюсер:

«Мне кажется, что это очень важная и интересная история – работать с «русским культурным кодом». Сейчас явно ощущается новый виток интереса и к российской истории, и к выходцам из российской творческой среды. Мне было интересно смотреть фильмы, где есть попытка понять и освоить пространство диалога разных культур».

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЕДИНОРОГ – 2021»:

Лучший фильм – «Капитан Волконогов бежал», реж. Н. Меркулова, А. Чупов

Лучший сценарий – «Капитан Волконогов бежал», реж. Н. Меркулова, А. Чупов

Лучший актер – Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»)

Лучшая актриса – Светлана Ходченкова («Другое имя»)

Лучший восходящий талант – Полина Гухман («Маша»)

Лучшая актерская работа в международном проекте (премия от Casting Bridge) – Александр Кузнецов

Лучший дебют – «Иваново счастье», реж. И. Соснин

Лучший короткометражный фильм – «Обещания», реж. Л. Влади

Лучший документальный фильм – «Амурская Голгофа», реж. Ю. Серьгина

Лучший иностранный фильм с российской тематикой – «Кровопийцы», реж. Ю. Радльмайер (Германия)

Лучший документальный фильм о России – «Будьте здоровы», реж. Т. Чистова (Польша)

Лучший анимационный фильм – «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», реж. А. Цицилин

Торжественную церемонию посетили музыкант Борис Гребенщиков, актрисы Оксана Акиньшина, Анастасия Ушакова, Кристина Поли, Алена Чехова, композитор Габриэль Прокофьев, режиссеры Илья Хржановский, Сергей Осипьян («Портрет незнакомца») и Дэн Силов («Так называемая любовь. Красное»), актриса и куратор международного форума Casting Bridge Юлия Хамитова («Спутник»), кастинг-директор Нэнси Бишоп, ресторатор Алексей Зимин, режиссеры Джеймс Хакинг, Том Лоуз, Джейк Вест, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер и многие другие.

По завершении церемонии гости переместились на афтепати в бутик-отель Rockwell, где в менее формальной обстановке смогли обсудить свои впечатления от церемонии.