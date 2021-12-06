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Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой единорог – 2021»

Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой единорог – 2021»
Фотоrussianfilmweek.org

Кульминацией Russian Film Week стала церемония вручения премии «Золотой единорог», которая прошла в Theatre Royal Haymarket. В отличие от предыдущих лет, формат гала-ужина уступил место своеобразной театральной постановке по мотивам шекспировской «Бури», в которую были вплетены история русского корабля, направляющегося в Лондон, чтобы показать российское кино, и непосредственно объявление лауреатов премии.

Фото Татьяны Найден

 Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Russian Film Week и Golden Unicorn:
«Я взволнован и заинтригован тем, что мы пробуем новый формат – церемонию награждения, соединенную с пьесой. Это настоящий праздник культуры и искусства. Возможно, мы сохраним этот формат и в будущем!»

Фото Олега Савки

Авторы пьесы «Буря и единорог» – Оливер Беннет и Владимир Щербань, учредители международной театральной компании HUNCH Theatre. Главную роль в спектакле исполнил актер, сценарист и продюсер Данила Козловский. Кроме того, в постановке участвовали писатель Александр Цыпкин, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли, а также актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун.

Данила Козловский:
 «Я всегда с большим удовольствием приезжаю на вручение премии «Золотой единорог» – и в качестве лауреата, и в качестве гостя церемонии. Здорово, что существует площадка, где у современного российского кино есть уникальный шанс быть представленным международному зрителю, а у моих коллег – шанс получить живой отклик и признание зарубежной аудитории. И, конечно, круто, оказавшись на английской сцене в самом центре театральной жизни Вест-Энда, играть пьесу Шекспира в таком импровизированном спектакле».

Фото Татьяны Найден

Премии присуждают два отдельных жюри: международное и российское, что дает уникальную возможность посмотреть на российские и зарубежные фильмы через призму различных культур.

Анна Смит, председатель международного жюри Golden Unicorn 2021, один из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая, блогер:
«Меня чрезвычайно впечатлил талант российских кинематографистов, демонстрируемый как за камерой, так и перед ней. Создатели картин чутко подошли к сложным темам – от политики до гендерного насилия – и умело сбалансировали темное и светлое. Российское кино, возможно, вступает в новую золотую эру!»

Алиса Хазанова, председатель российского жюри, актриса, режиссер, продюсер:
«Мне кажется, что это очень важная и интересная история работать с «русским культурным кодом». Сейчас явно ощущается новый виток интереса и к российской истории, и к выходцам из российской творческой среды. Мне было интересно смотреть фильмы, где есть попытка понять и освоить пространство диалога разных культур».

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЕДИНОРОГ – 2021»:

Лучший фильм «Капитан Волконогов бежал», реж. Н. Меркулова, А. Чупов

Лучший сценарий «Капитан Волконогов бежал», реж. Н. Меркулова, А. Чупов

Лучший актер Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»)

Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»)

Лучшая актриса Светлана Ходченкова («Другое имя»)

Лучший восходящий талант Полина Гухман («Маша»)

Лучшая актерская работа в международном проекте (премия от Casting Bridge) Александр Кузнецов

Лучший дебют «Иваново счастье», реж. И. Соснин

«Иваново счастье», реж. И. Соснин

Лучший короткометражный фильм «Обещания», реж. Л. Влади

Лучший документальный фильм «Амурская Голгофа», реж. Ю. Серьгина

Лучший иностранный фильм с российской тематикой – «Кровопийцы», реж. Ю. Радльмайер (Германия)

Лучший документальный фильм о России – «Будьте здоровы», реж. Т. Чистова (Польша)

Лучший анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», реж. А. Цицилин

Фото Andy Go

Торжественную церемонию посетили музыкант Борис Гребенщиков, актрисы Оксана Акиньшина, Анастасия Ушакова, Кристина Поли, Алена Чехова, композитор Габриэль Прокофьев, режиссеры Илья Хржановский, Сергей Осипьян («Портрет незнакомца») и Дэн Силов («Так называемая любовь. Красное»), актриса и куратор международного форума Casting Bridge Юлия Хамитова («Спутник»), кастинг-директор Нэнси Бишоп, ресторатор Алексей Зимин, режиссеры Джеймс Хакинг, Том Лоуз, Джейк Вест, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер и многие другие.

Фото Andy Go

По завершении церемонии гости переместились на афтепати в бутик-отель Rockwell, где в менее формальной обстановке смогли обсудить свои впечатления от церемонии.

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