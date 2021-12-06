Правила въезда ужесточаются из-за «омикрона»

Ученые считают данную меру запоздалой

Правительство объявило, что все въезжающие в Великобританию должны будут пройти тест на ковид перед отъездом, чтобы ограничить распространение варианта «омикрон». Этот шаг предпринят на фоне растущей обеспокоенности по поводу недавно обнаруженного штамма коронавируса, который считается более заразным, чем предыдущие, пишет The Independent.

С 7 декабря любое посещающее Англию лицо в возрасте 12 лет и старше, независимо от статуса вакцинации, должно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на боковой кровоток, сделанного в течение двух дней после прибытия в Британию. С 6 декабря Нигерия добавлена в красный список государств – стран повышенного риска, путешественники из которых должны проходить карантин в отелях в течение 10 дней после въезда в королевство. Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что стратегия правительства с момента открытия нового штамма заключалась в том, чтобы «выиграть время» для оценки и «принять защитные меры», добавив: «Мы всегда говорили, что будем действовать быстро, если этого потребуют новые вводные».

Тем временем ученые полагают, что меры вводятся слишком поздно. Директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения профессор Виллем Ханеком заявил: «Запреты на поездки очень слабо помогут остановить распространение омикрона. На самом деле наш опыт прямо противоположный. Эти шаги не приведут ни к чему».

Член правительственного научно-консультативного совета Sage сказал, что меры, объявленные 4 декабря Саджидом Джавидом, «захлопнут ворота конюшни после того, как лошадь сбежала». К утру 6 декабря число случаев заражения новым штаммом коронавируса в Британии приблизилось к 250. Днем ранее их было 160, то есть прирост составил около 50%. 48 пациентов находятся в Шотландии, остальные – в Англии и Уэльсе.