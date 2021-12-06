Публичное сексуальное домогательство могут криминализировать

Закон о преступлениях на почве ненависти пересматривается

Сальные комментарии, прижимание с сексуальным подтекстом в общественном транспорте и настойчивые непристойные предложения могут стать уголовно наказуемыми деяниями. Комиссия по праву намерена внести соответствующие поправки в законодательство, пишет The Guardian.

Пересмотр закона о преступлениях на почве ненависти начался три года назад тогдашним министром внутренних дел Саджидом Джавидом. Тогда же юристы и правозащитные организации требовали включить в закон поправки о публичных сексуальных домогательствах. Разработчиком документа стал адвокат Декстер Диас. Специалист три года трудился над проектом вместе с группой «Наши улицы сейчас» и доктором юриспруденци Шарлоттой Праудман.

«Принцип, лежащий в основе моих разработок, заключается в фундаментальном праве женщин и девочек на равный доступ к общественным местам», – заявил Диас.

Диас начал работу над законопроектом после того, как его дочери возмутились, что правоохранители не обращают внимание на домогательства в публичных местах, потому что это происходит постоянно. Они пожаловались, что сталкиваются с подобным поведением практически каждую неделю по дороге в школу или в магазин.

«Я даже не знал, что это стало настолько нормальным, – сказал адвокат. – А это ненормально и неправильно. Мы собираемся криминализовать такое поведение и сделаем это сейчас».