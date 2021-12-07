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Британцы разработали самолет на жидком водороде

Британцы разработали самолет на жидком водороде
Фото FlyZero

FlyZero: экомаршрут из Лондона до Сан-Франциско

Исследовательская группа, финансируемая Великобританией, представила проект авиалайнера на жидком водороде. Теоретически он может соответствовать характеристикам современных самолетов среднего размера, при этом работая без выбросов углекислого газа. Об этом пишет Bloomberg. 

Концепция FlyZero предполагает, что самолет будет перевозить 279 пассажиров без остановок из Лондона в Сан-Франциско с той же скоростью и комфортом, что и сегодня, говорится в заявлении Института аэрокосмических технологий (ATI).

Водородная силовая установка считается одной из самых многообещающих технологий для коммерческих полетов с нулевым выбросом углерода. Однако эта технология обходится дороже, а топливо сложнее хранить на борту. Вероятно, потребуются годы, чтобы разработать самолеты и построить необходимую инфраструктуру.

Великобритания, где в ноябре состоялся саммит по климату COP26, финансирует новые технологии, которые помогают создавать рабочие места в аэрокосмической отрасли и улучшают экологическую ситуацию. Правительство выделило ATI финансирование в размере £1,95 млрд с момента его создания в 2013 году. Концепция FlyZero получила государственные субсидии на сумму £15 млн.

«Эти проекты могут определить будущее аэрокосмической и авиационной техники», – заявил Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. – Работая с учеными, мы доказываем, что полет без выбросов углерода возможен, а водород – лучшая замена традиционному ископаемому топливу».

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