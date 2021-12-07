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Кто из политиков принимал наркотики?

Кто из политиков принимал наркотики?
Фото Flickr

Среди руководства страны таких оказалось немало

Согласно опросам, каждый девятый британец употреблял кокаин, каждый третий курил марихуану. Неудивительно, что и высокопоставленные политики принимали наркотики. В связи с планами правительства бороться с приемом запрещенных веществ в среде высшего и среднего класса The Guardian вспомнила, какие представители власти сами признавались в этом грехе. 

Премьер-министр Борис Джонсон рассказывал, что пробовал и кокаин, и каннабис во время учебы в университете. В интервью GQ в 2007 году он поделился, что белый порошок «не оказал на него никакого фармакологического, психотропного или какого-либо другого эффекта».

В 2005 году на Би-би-си глава правительства попытался отшутиться на вопрос по этой теме: «Я думаю, что однажды мне давали кокаин, но я чихнул, и поэтому он не попал мне в ноздрю. На самом деле это вообще могла быть сахарная пудра». Секретарь по развитию Майкл Гоув был более откровенен, заявив в 2019 году, что нюхал кокаин несколько раз. «Я принимал наркотики на общественных мероприятиях более 20 лет назад, – рассказывал он Daily Mail. – Я тогда был молодым журналистом, думаю, что лучше бы я этого не делал».

Глава парламентского комитета по здравоохранению Джереми Хант курил траву, когда в молодости путешествовал по Индии. Министр юстиции Доминик Рааб тоже употреблял каннабис в студенческие годы, но всегда настаивал на том, что «никогда не принимал кокаин или какие-либо наркотики класса А». Он сказал: «В университете я пробовал марихуану, но не так часто, как занимался спортом». 

Лидер лейбористов Кейр Стармер не признавался в употреблении, но и не опровергал его, заявляя, что в молодости «хорошо работал и славно отдыхал». Самым большим оригиналом в списке оказался бывший депутат-тори Рори Стюарт: он курил опий в Афганистане на свадьбе, где присутствовал в качестве почетного гостя. 

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