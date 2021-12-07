Кто из политиков принимал наркотики?

Среди руководства страны таких оказалось немало

Согласно опросам, каждый девятый британец употреблял кокаин, каждый третий курил марихуану. Неудивительно, что и высокопоставленные политики принимали наркотики. В связи с планами правительства бороться с приемом запрещенных веществ в среде высшего и среднего класса The Guardian вспомнила, какие представители власти сами признавались в этом грехе.

Премьер-министр Борис Джонсон рассказывал, что пробовал и кокаин, и каннабис во время учебы в университете. В интервью GQ в 2007 году он поделился, что белый порошок «не оказал на него никакого фармакологического, психотропного или какого-либо другого эффекта ».

В 2005 году на Би-би-си глава правительства попытался отшутиться на вопрос по этой теме: «Я думаю, что однажды мне давали кокаин, но я чихнул, и поэтому он не попал мне в ноздрю. На самом деле это вообще могла быть сахарная пудра». Секретарь по развитию Майкл Гоув был более откровенен, заявив в 2019 году, что нюхал кокаин несколько раз. «Я принимал наркотики на общественных мероприятиях более 20 лет назад, – рассказывал он Daily Mail. – Я тогда был молодым журналистом, думаю, что лучше бы я этого не делал».

Глава парламентского комитета по здравоохранению Джереми Хант курил траву, когда в молодости путешествовал по Индии. Министр юстиции Доминик Рааб тоже употреблял каннабис в студенческие годы, но всегда настаивал на том, что «никогда не принимал кокаин или какие-либо наркотики класса А». Он сказал: «В университете я пробовал марихуану, но не так часто, как занимался спортом».

Лидер лейбористов Кейр Стармер не признавался в употреблении, но и не опровергал его, заявляя, что в молодости «хорошо работал и славно отдыхал». Самым большим оригиналом в списке оказался бывший депутат-тори Рори Стюарт: он курил опий в Афганистане на свадьбе, где присутствовал в качестве почетного гостя.