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Новый «Человек-паук» бьет рекорды по сборам авансом

Новый «Человек-паук» бьет рекорды по сборам авансом
Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Британский прокат восстановился после коронакризиса

Голливудский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого состоится 15 декабря, должен стать хитом кассовых сборов. Фильм уже побил рекорд Великобритании по предварительной продаже билетов: они раскупаются в три раза быстрее, чем на последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», пишет The Guardian. 

Odeon, крупнейший кинопрокатчик в Великобритании и Ирландии, владеющий более 120 кинотеатрами, заявил, что за первые семь дней с момента начала продаж было продано более 200 000 билетов.

Картина, в которой британский актер Том Холланд играет Питера Паркера, обогнала предыдущего рекордсмена, «Мстителей» (2019 год). «В преддверии праздников мы очень довольны количеством предпродаж на «Человека-паука: Нет пути домой», – комментирует Кэрол Уэлч, управляющий директор Odeon Cinemas UK and Ireland. – Это показывает, что гостям нравится возвращаться в кинотеатры и они приходят к нам за волшебством, которое наш большой экран привносит в фильмы».

По мнению специалистов, последняя картина о Бонде, на сегодняшний день собравшая $763 млн (£576 млн) по всему миру, помогла возродить кинопрокат в Великобритании. Это была самая популярная октябрьская премьера за последнее десятилетие. На этой неделе «Не время умирать», третий по кассовым сборам фильм в стране (после «007: Координаты «Скайфолл» и «Звездные войны: Пробуждение силы»), преодолеет отметку в £100 млн внутри Британии и укрепит свое положение хита года.

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