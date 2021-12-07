Принц Гарри призвал увольняться для сохранения нервов

Герцог считает, что психика важнее денег

Принц Гарри заявил, что следует поддерживать тех, кто уходит с работы, чтобы сберечь душевное равновесие и счастье. Такой совет он дал в качестве сотрудника по взаимодействию в технологическом стартапе из Кремниевой долины BetterUp, пишет The Mirror.

Герцог Сассекский присоединился к компании BetterUp, занимающейся психологической помощью, чуть меньше года назад после того, как они с женой Меган Маркл ушли из королевской семьи и покинули Великобританию, чтобы начать новую жизнь в США. По словам Гарри, многие люди по всему миру «застревают на работе, которая не приносит им радости». Те, кто «ставит свое психическое здоровье и счастье на первое место», увольняясь, по его мнению, молодцы.

Он добавил, что многочисленные увольнения из-за пандемии – тоже не такое плохое явление.

«Хотя на первый взгляд кажется, что последние годы выдвинули все проблемы с душевным здоровьем работников на передний план, на самом деле они назревали уже довольно давно. Наша деятельность сейчас как никогда важна, потому что люди наконец обращают внимание на свое состояние. Важной частью нашей миссии я вижу повышение осведомленности. Об этих вещах следует говорить», – отметил принц.

Результаты недавнего исследования показали, что 50% миллениалов и 75% представителей поколения Z бросают работу из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Хотя в исследовании основное внимание уделялось этим двум возрастным группам, проблемы психического здоровья затрагивают всех работников.