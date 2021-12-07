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В Лондоне выступили «Звезды Альбиона»

В Лондоне выступили «Звезды Альбиона»
Фото WAPA

В программе – классика и русские романсы

В российском посольстве в Лондоне прошли церемония награждения, гала-концерт, а также выставка лауреатов и членов жюри VIII Международного конкурса исполнительского мастерства «Звезды Альбиона. Гран-при-2021». Смотр организован международной академией «Музыка Нова» и Евгенией Терентьевой, пианисткой, вокалисткой, обладательницей Королевской награды Британского совета. 

На концерте в исполнении лауреатов и членов жюри конкурса прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Скрябина и Листа, русские романсы и песни, эстрадные вокальные номера. На открытии с приветственной речью выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Среди почетных гостей были посол Турции Умит Ялчин с супругой. 

Конкурс «Звезды Альбиона» проводится под эгидой Всемирной ассоциации исполнительских искусств (WAPA). Это ежегодное мероприятие организаторы называют мостиком, сближающим разные страны, в первую очередь Россию и Великобританию. Миссия конкурса – продвижение проектов, связанных с культурой, искусством и образованием в мировом пространстве. 

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